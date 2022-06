Plus d’une centaine de carcasses de fous de Bassan trouvés au N.-B.

Les autorités appellent à la prudence lorsque vous rencontrez une carcasse d’oiseau mort sur votre terrain, sur une plage ou ailleurs. Plus tôt cette semaine, 20 fous de Bassan morts ont été trouvés dans la Péninsule acadienne et le nombre de carcasses continue d’augmenter à un rythme inquiétant. La grippe aviaire serait le principal responsable de ces découvertes désolantes.

J’ai jamais vu ça! , lance Lewnanny Richardson, biologiste et coordonnateur de programme chez Nature NB.

Lewnanny Richardson, biologiste pour Nature NB, croit que «le constat est alarmant». Photo : Radio-Canada

Son équipe et lui sillonnent la Péninsule acadienne pour recenser les oiseaux morts et les espèces en péril. Il croit que la situation est vraiment grave .

Aujourd'hui, je suis encore plus inquiet parce qu’on est rendus à plus de 100 [carcasses] et je reçois des appels, je reçois des courriels et je reçois de messages de plein de gens, il y a des gens qui m'ont dit que sur à peu près 100 mètres, ils ont vu 15 fous de Bassan morts, un après l’autre , dit Lewnanny Richardson.

La grippe aviaire bientôt confirmée

Des cas de grippe aviaire ont été répertoriés en Atlantique cette semaine, par des tests préliminaires.

Environnement et Changement climatique Canada doit faire des analyses approfondies pour confirmer que cette maladie hautement contagieuse chez les oiseaux est responsable de ces centaines de fous de Bassan morts, donc ceux dans la Péninsule acadienne.

Selon Lewnanny Richardson, ce constat est sur le point d’être fait. On attend encore les résultats officiels, mais j'ai reçu des informations qui disaient que les laboratoires disaient que c’était positif jusqu'à présent.

La carcasse d'un fou de Bassan sur une plage à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, le 26 mai 2022. Photo : Gracieuseté : Lewnanny Richardson

Des tests sont aussi en cours sur des carcasses de fous de Bassan et autres espèces d’oiseaux marins trouvés dans les régions de Percé et des Îles-de-la-Madeleine.

Bien qu’il n’y ait pas de colonies de fous de Bassan au Nouveau-Brunswick, les oiseaux sur l’île Bonaventure, au Québec, se déplacent dans les provinces maritimes pour se nourrir. Les spécialistes croient qu'ils s'épuisent en mer, meurent et s'échouent sur les plages du Nouveau-Brunswick.

Que faire si vous trouvez une carcasse d’oiseau?

Le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick demande d’être très vigilant.

Les autorités recommandent de ne pas toucher un oiseau sauvage vivant, malade ou mort, et de téléphoner au ministère si vous trouvez une carcasse d’oiseau [1-833-301-0334]. Des responsables viendront la ramasser.

Lewnanny Richardson, biologiste chez Nature NB, appelle aussi à la prudence. Il explique que les fous de Bassan malades sont désorientés et plusieurs se retrouvent sur des terrains privés, pas seulement sur les berges.

Il souligne qu’il a vu quelques fous de Bassan mourir devant ses yeux cette semaine.

Ils meurent devant nous, c’est vraiment une maladie qui a l’air vraiment vraiment agressive , lance-t-il.

Au moins 300 carcasses d'oiseaux, majoritairement des fous de Bassan, ont été ramassés en début de semaine, sur des plages aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Risque de contagion chez les humains?

Le ministère des Ressources naturelles affirme que les risques de tomber malade à cause de la grippe aviaire sont extrêmement faibles .

Santé Canada précise que différentes souches du virus de la grippe aviaire circulent chez les oiseaux, tout au long de l’année. Mais habituellement, le virus ne se propage pas chez les humains, à l’exception de quelques cas rares. La majorité des cas de grippe aviaire chez les humains sont associés à un contact direct avec des oiseaux infectés.

La prudence est tout de même de mise ces jours-ci, particulièrement dans la Péninsule acadienne.

D’ailleurs, le village de Bas-Caraquet a décidé d’annuler la corvée de nettoyage à la plage municipale vendredi, par mesure de sécurité, en raison de la présence de la grippe aviaire chez les oiseaux de la région.

Avec les informations de La matinale d’ICI Acadie