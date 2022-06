La Colombie-Britannique et trois Premières Nations concluent une entente sur le logement

Le comité consultatif Wuikinuxv-Kitasoo-Nuxalk (WKNTC) qui représente trois Premières Nations de la région de Bella Coola, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, et BC Housing ont signé un protocole d’entente pour améliorer les logements au sein de ces communautés autochtones.

Selon cette entente de trois ans, BC Housing va partager ses connaissances et offrir de la formation aux leaders des Nations Wuikinuxv, Kitasoo/Xai’xais et Nuxalk afin d'élaborer un plan de gestion et d'entretien du logement spécifique à chaque Première Nation.

L'objectif est de soutenir la création de logements abordables, sécuritaires et bien entretenus.

Le logement demeure un énorme défi dans toutes nos communautés et nous avons travaillé d’arrache-pied pour conclure des ententes avec la province et le gouvernement fédéral , a affirmé le chef Samuel Schooner de la Première Nation Nuxalk, au nom du comité consultatif WKNTC , dans un communiqué.

Le comité consultatif, créé en 1986 par le gouvernement fédéral, travaille sur des objectifs communs de développement tout en respectant l'identité de chacune des trois Premières Nations.

La Colombie-Britannique, par le biais de son Fonds pour le logement autochtone, a investi 550 millions $ sur 10 ans pour construire 1750 unités de logement social pour des personnes autochtones dans les réserves et hors de celles-ci. Plus de 1300 de ces habitations sont complétées ou en cours, selon le communiqué du gouvernement provincial.

Avec cet investissement, la Colombie-Britannique est devenue la première province à investir dans les logements dans les réserves, une compétence fédérale.