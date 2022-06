Variole simienne au N.-B. : le test est négatif, mais les autorités restent aux aguets

Plus tôt cette semaine, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a annoncé qu'un cas possible du virus avait été signalé au Nouveau-Brunswick, possiblement en lien avec un voyage.

Un test dépistage a été fait sur une personne chez qui on soupçonnait un cas de variole simienne. L'échantillon avait a été envoyé au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. La santé publique au Nouveau-Brunswick a reçu les résultats de l'analyse mercredi et ils démontrent un résultat négatif.

Un résultat peut-être pas concluant

Si les résultats sont négatifs, ils ne sont cependant pas nécessairement concluants puisque l'individu en question n'avait plus de symptôme au moment de recueillir l'échantillon, selon le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim.

« Les spécimens qui ont été recueillis dans ce cas-ci n'étaient pas idéaux. Quand les spécimens ont été recueillis, l'individu n'était plus symptomatique. On savait donc que les chances de pouvoir identifier le virus étaient beaucoup moins grandes. On a quand même fait les démarches et on a reçu le résultat mercredi qui était négatif. » — Une citation de Le Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim

La santé publique a tout de même géré ce cas comme étant une infection à la variole simienne et fait le contrôle des contacts parce qu'il y avait assez d'informations qui laissaient croire que ça pouvait être le cas. D'ailleurs, Le Dr Léger soutient que le gouvernement provincial prend la chose très au sérieux.

On s'entend qu'il est très possible qu'on ait éventuellement des cas confirmés chez nous. Alors, on se prépare en conséquence pour être prêt , a indiqué le Dr Léger en entrevue à La matinale.

Le médecin-hygiéniste en chef adjoint par intérim , le Dr Yves Léger (archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La variole simienne est une infection très semblable à la variole selon le Dr Léger. La variole a été éradiquée il y a 50 ans. La variante simienne est un virus qui se rapproche de la variole humaine, mais qui est beaucoup moins sévère.

Les symptômes Les symptômes rapportés consistent principalement en des lésions cutanées au niveau de la bouche et des organes génitaux. Ces signes peuvent être précédés ou accompagnés de fièvre, de sueurs nocturnes, de maux de tête, de ganglions enflés et de douleurs articulaires ou musculaires.

Dans la majorité des cas, la maladie va se résoudre par elle-même, mais il y a quand même des gens qui peuvent avoir des infections plus sévères, surtout les enfants, les femmes enceintes et les gens qui ont un système immunitaire qui est supprimé.

Contrairement à la COVID-19, il faut des contacts très rapprochés pour que l'infection se transmette chez une autre personne.

La province voisine, le Québec, a la plus grande éclosion de variole simienne au pays, avec une cinquantaine de cas.

Avec les informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie