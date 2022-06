Quelques suggestions culturelles pour votre week-end!

La suggestion de Julie Larouche : Sidanse

Les amateurs de danse seront servis dans les prochains jours! Le festival saguenéen Sidanse revient en force cette année après avoir été bousculé par la COVID-19. En 2020, l’événement avait été annulé et il s’était tenu uniquement de façon virtuelle l’an dernier.

Plusieurs compétitions sont au menu de cette 12e édition qui se déroulera de vendredi à dimanche. Elles sont destinées aux débutants comme aux plus expérimentés. La liste complète des inscrits est disponible sur le site web de l’événement. Samedi soir, les amateurs auront aussi droit à un spectacle offert par les danseurs de l’émission Révolution.

La suggestion de Vicky Boutin : Roxanne Bruneau

L’autrice-compositrice-interprète Roxanne Bruneau est en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette semaine.

Roxane Bruneau offre une série de spectacles dans la région cette semaine. Photo : Radio-Canada / Julien Faugere

Elle présente son plus récent spectacle au Théâtre Banque Nationale de Saguenay vendredi, à la salle Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini samedi et à l’auditorium Fernand-Bilodeau de Roberval dimanche. Celle qui est toujours très proche de son public y offrira des pièces tirées de son plus récent album, Acrophobie, et de son premier, Dysphorie.

La suggestion de Rosalie Dumais-Beaulieu : Arvida célèbre l’été!

L’esprit sera à la fête ce week-end dans le secteur d’Arvida. L’événement Arvida célèbre l’été! propose une programmation étoffée qui mélange l’humour et la musique.

Le Carré Davis d'Arvida se transforme pour les célébrations. Photo : Thomas Laberge

L’humoriste Simon Delisle sera notamment en spectacle vendredi soir. Le groupe Vice E Roi sera sur scène samedi ainsi que l’humoriste Silvi Tourigny. Des activités pour toute la famille sont au menu pendant ces trois jours de fête au Carré Davis.

La suggestion de Julie Bergeron : Symposium Rivage aux mille couleurs

Les artistes peintres et les amateurs d’art ont rendez-vous au Parc de la Rivière-aux-Sables de vendredi à dimanche pour le symposium Rivage aux mille couleurs.

Les artistes peindront en direct lors du symposium. Photo : Roger Lafrenière

L’activité est chapeautée par le collectif Artemisia. Une quinzaine d’artistes de la région seront de la partie pour présenter leurs œuvres au pavillon Nikitoutagan. Il s’agit déjà de la 10e édition du symposium.

La suggestion de Chantale Desbiens : Anne-Marie Aubin

La peintre Anne-Marie Aubin, aussi connue sous la signature AMA, présente une exposition solo à la Galerie 5 située sur la rue Saint-Dominique à Jonquière.

L'exposition Équilibre regroupe les oeuvres d'Anne-Marie Aubin. Photo : Avec la courtoisie de la Galerie 5.

Sa collection Équilibre regroupe des œuvres réalisées à l’acrylique illustrant des animaux, mais d’une façon toute spéciale quelque part entre réalisme et abstraction. Ses toiles seront accrochées jusqu’au 25 juin. Le vernissage aura lieu le 11 juin en présence de l’artiste.