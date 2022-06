Prix de l’essence : un livreur winnipégois compte troquer sa voiture pour un vélo

Avec le prix actuel de l’essence, je perds environ 5 $ au 100 km , explique l’étudiant.

Les livreurs Uber Eats font partie de l’économie à la demande , comme les chauffeurs de services de covoiturage, dont le travail devient moins rentable avec la hausse du prix du carburant.

Selon l’Association canadienne des automobilistes (CAA), le prix moyen de l’essence à la pompe à Winnipeg était de 1,96 $/L vendredi, c’est-à-dire presque 0,10 $/L supplémentaire comparativement à la semaine précédente.

C’est aussi un montant beaucoup plus élevé que le prix moyen de l’essence en juin 2021, soit 1,26 $/L.

Ce genre de hausse frappe durement M. Hllushchenko qui subvient non seulement à ses propres besoins avec son emploi, mais aussi à ceux de sa famille qui a fui la guerre en Ukraine. En ce moment, je suis le seul à faire de l’argent , dit-il.

Lorsqu’il a commencé à travailler pour Uber Eats en mars dernier, Mykyta Hllushchenko utilisait un vélo. Il a dû affronter l’hiver particulièrement froid cette année.

C’était difficile parce qu’il faisait encore -10, -15 oC quand je faisais ces livraisons, mais je n’avais pas le choix , témoigne-t-il.

M. Hllushchenko a fini par acheter une voiture après avoir obtenu du financement, mais doit maintenant rembourser son prêt et payer l’assurance en plus de l’essence, qui lui coûte de plus en plus cher.

« Si le prix de l’essence monte encore, je vais faire moins que le salaire minimum. » — Une citation de Mykyta Hllushchenko

En mars dernier, Uber a tenté de mitiger l’effet du prix du carburant sur ses chauffeurs en implantant une surtaxe de 0,50 $ pour les clients du service de covoiturage et de 0,35 $ pour les livraisons Uber Eats. Les montants récoltés revenaient directement aux chauffeurs.

Cependant, dans une déclaration publiée le mois dernier sur le site d’Uber, la compagnie a annoncé que la surtaxe prendrait fin pour les livraisons Uber Eats dès le 15 juin 2022. Elle s'appliquera encore pour les chauffeurs du service de covoiturage.

Une question de temps avant de dépasser le 2 $/L

Selon la base de données de Statistiques Canada sur le prix mensuel moyen du carburant, le prix au litre de l’essence ordinaire a atteint une baisse record au début de la pandémie à Winnipeg, soit 0,67 $/L en avril 2020.

Depuis, ce prix a plus que triplé et risque de continuer à augmenter, selon l’analyste en prix du pétrole pour le site GasBuddy.com, Patrick De Haan. J’ai bien peur que ce soit seulement une question de temps avant que le prix ne dépasse la marque des 2 $/L à Winnipeg , avance-t-il.

La demande mondiale pour le carburant surpasse largement les réserves disponibles à cause de plusieurs facteurs, incluant le conflit entre la Russie et l’Ukraine, la fermeture de plusieurs raffineries en Amérique du Nord et la pandémie de COVID-19.

En entrevue aux ondes de CBC/Radio-Canada, Patrick De Haan affirme que le prix à la pompe pourrait même atteindre 2,25 $/L et encore plus si un événement météorologique majeur touche les réserves cet été.

Si l'on voit un ouragan ou une autre panne cet été [...] il n’y a pas de marge de manœuvre [dans la capacité à raffiner] .

Avec les informations de Andrew Wildes