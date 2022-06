L’industrie cinématographique de Calgary vit un boom

Selon Erin O'Connor, directrice du développement commercial des studios de tournage du Calgary Film Centre, depuis l'ouverture de cet espace en 2016, il fonctionne de 60 à 70 % de sa capacité.

Cependant, en mars 2021, la province a supprimé le plafond de 10 millions de dollars de crédit d'impôt par projet, ce qui a attiré les grosses productions cinématographiques et télévisuelles.

C'était presque comme ouvrir un robinet , explique Erin O'Connor.

Ce crédit d'impôt, compétitif à l'échelle mondiale, combiné à des infrastructures conformes aux normes de l'industrie et aux travailleurs primés de Calgary font que la région connaît un grand succès, affirme-t-elle.

En ce moment, le calendrier de tournage du Calgary Film Centre est complet, avec plusieurs projets consécutifs jusqu’en 2023. Nous n'avons que très peu de temps entre les [projets] pour l'entretien et les réparations, puis nous passons au projet suivant , raconte Erin O'Connor.

Outre ces studios de tournage, Calgary dispose d'un autre espace d'environ 46 450 m2 (500 000 pi2), aussi loué sur le long terme, pour le cinéma et la télévision.

Le calendrier de location de ce dernier est également complet, affirme Luke Azevedo, commissaire au cinéma du Conseil de développement économique de Calgary (Calgary Economic Development).

Selon lui, d’autres espaces seront également construits créant ainsi davantage de possibilités et permettant d’accueillir encore plus de projets.

Luke Azevedo estime que l'année dernière, l'industrie cinématographique et télévisuelle de la province génère environ 560 millions de dollars en retombées directes sur l'économie de l'Alberta, dont la grande majorité, soit environ 522 millions, est attribuable aux productions du sud de la province.

« Lorsque vous parlez de projets de l'envergure de The Last of Us, Under the Banner of Heaven, Fraggle Rock et Ghostbusters, tous ces projets ont un impact économique important et un impact sur la création d'emplois. »