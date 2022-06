L’Université de Moncton reçoit un important appui gouvernemental de 27,8 M$

La plus grande part du financement, soit 18,5 millions provenant d’Ottawa et 5,5 millions provenant de Fredericton, le tout sur trois ans, est destinée aux projets suivants :

maintenir et accroître l’offre de programmes prioritaires, y compris des cours en ligne, ainsi que l’acquisition du matériel et de l’équipement nécessaires;

appuyer la formation continue des professeurs et la mise à jour du matériel pédagogique;

offrir de nouvelles bourses d’études de 2000 $ à plus de 1000 étudiants sur trois ans et appuyer les efforts de recrutement d’étudiants.

Les deux gouvernements versent plus de 812 000 $ chacun à des projets de rénovation de locaux, dont des salles d’études et d’examen qui seront insonorisées, et à l’achat d’équipement et de mobilier dans les trois campus.

Enfin, les deux gouvernements annoncent plus de 1,1 million de dollars chacun afin de remplacer et de moderniser l’équipement informatique des laboratoires et de salles d’enseignement dans les trois campus. L’Université compte passer à de nouvelles technologies, renforcer son infrastructure de réseau et améliorer la cybersécurité.

Les fonds proviennent de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick relative à l’enseignement en français langue première et à l’enseignement de la langue seconde.

Cette annonce survient quelques semaines après une sortie de l'Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui s'inquiètent des conséquences de la réduction des droits de scolarité au Québec pour les étudiants étrangers.

L'université a annoncé en avril que les droits de scolarité allaient augmenter de 2 % l'année prochaine.