La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka reçoit 500 000 $ de Québec

La RMBMU pourra également explorer comment il est possible dans un contexte touristique de conserver les milieux naturels ainsi que de s'adapter aux changements climatiques.

Le directeur général de la Réserve de biosphère Manicouagan-Uapishka, Jean-Philippe Messier Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

« La RMBMU [...] [souhaitera] inspirer l'industrie touristique à porter un regard nouveau sur [ses] pratiques touristiques afin d'en tirer le meilleur pour nos collectivités et l'environnement. » — Une citation de Jean-Philippe Messier, directeur général de RMBMU par voie de communiqué

Par voie de communiqué, le directeur général de la RMBMU , Jean-Philippe Messier se dit fier de la confiance du gouvernement du Québec dans ce projet. Pour la mise en place d'une vitrine aussi unique qu'audacieuse en matière de tourisme durable et responsable , ajoute le directeur général.

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2003. En 2007, l' OBNL a reçu une désignation internationale de l' UNESCO comme étant une réserve de biosphère. C'est l'ensemble du territoire de la Manicouagan et de ses municipalités longeant le fleuve Saint-Laurent qui font partie de la RMBMU , de la communauté innue de Pessamit, en passant par Baie-Comeau, jusqu'à Baie-Trinité. Les monts Groulx font également partie de la RMBMU .

La Station Uapishka, « Uapishka » désignant les monts Groulx, en Innu-aimun et signifie « sommets blancs (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Depuis près de vingt ans déjà, la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka mobilise les acteurs socioéconomiques et environnementaux de la Côte-Nord autour d'actions exemplaires de développement durable afin que notre région et tout le Québec puissent figurer parmi les leaders mondiaux du tourisme responsable et durable , a soutenu par communiqué le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien.

« Le territoire nordique regorge d'écosystèmes uniques qui font la fierté du Québec. Comme gouvernement, c'est notre devoir de préserver ces milieux naturels exceptionnels et de travailler proactivement pour leur adaptation aux changements climatiques. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, par voie de communiqué

Également par écrit, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx soutient vouloir créer du tourisme au Québec qui est encore plus respectueux des communautés et des écosystèmes. Le tourisme responsable et durable est au cœur de la vision de notre gouvernement pour propulser le Québec en tant que destination modèle en matière de développement durable à l'international , indique-t-elle.

Cette somme octroyée à la RMBMU fait partie d'une enveloppe de 25,5 millions $ faisant partie du plan budgétaire 2020-2021 du ministère du Tourisme, ayant comme objectif de favoriser le tourisme responsable et durable.