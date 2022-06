Les conséquences parfois graves d’être trop positif

Ces petites phrases qu’on lance pour réconforter un être qui passe à travers une période difficile peuvent avoir des conséquences graves chez une personne en détresse selon la doctorante en psychologie clinique à l’Université de Moncton, Alex-Anne Lamoureux.

Ça peut invalider une expérience émotionnelle douloureuse , explique-t-elle en entrevue à l’émission L’Heure de pointe Acadie.

« On voit à quel point c’est dommageable, parce que ce sentiment-là ne disparaît pas, mais c’est encore plus douloureux, car cette personne ne sent pas qu’elle a l’espace pour vivre ces émotions »