FUDGE : un premier festival de danse consacré aux jeunes 

Les jeunes bougent, c'est important pour les jeunes, le mouvement. Je pense que ça doit faire partie de leur vie, non seulement pour l'expression, mais pour la santé , affirme Francine Châteauvert, directrice générale de la compagnie de danse Sursaut et instigatrice de l'événement, qui élabore ce projet depuis 1996.

Il s'agit, selon sa fondatrice, du tout premier événement en Amérique du Nord à se consacrer exclusivement à la danse pour jeune public. Les œuvres chorégraphiques présentées seront actuelles et audacieuses.

Ça va bouillonner dans le mouvement! Au niveau de la création, on offre différentes choses, différentes propositions. Ça m'emballe que pendant six jours, ça se passe un peu partout dans la ville aussi. [...] On veut offrir le meilleur! On veut offrir l'intégrité, l'authenticité dans le travail , affirme Francine Châteauvert.

Francine Châteauvert Photo : Photo : François Lafrance

Une programmation étoffée

Des ateliers de danse seront notamment proposés. De l'improvisation, une sélection de courts métrages sur la danse à la Maison du cinéma et deux performances extérieures sont également au menu. La compagnie NGC 25 ouvrira le bal avec Salam, une coproduction franco-palestinienne présentée au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke pour la soirée d’ouverture du festival, le 6 juin. Son chorégraphe, Hervé Maigret, mettra les pieds en Amérique du Nord pour la première fois. Il invite les jeunes et les familles à découvrir la danse contemporaine en famille. À venir voyager avec nous par la musique et la danse. Ça me semble important aujourd'hui, d'être tous ensemble , ajoute celui qui se dit honoré de participer à FUDGE .

« On est dans un monde hyper connecté, mais on a une connexion qui est finalement très virtuelle. Et la danse amène une connexion réelle des corps, des émotions, des sensations. Et moi, c'est aussi ça qui me plaît, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, Internet ne peut pas le contrôler! » — Une citation de Hervé Maigret, chorégraphe pour la compagnie NGC 25

Quand gigue et danse contemporaine se répondent

Le spectacle Aube sera présenté à plusieurs reprises durant l'événement. Le public pourra découvrir une signature chorégraphique mélangeant gigue québécoise et danse contemporaine.

C'est vraiment une signature qui est unique! Je suis venue en contact avec la danse traditionnelle québécoise, c'est tellement riche, le vocabulaire, la musique aussi, c'est fou. J'ai eu un gros coup de cœur, mais je faisais de la danse contemporaine à côté. [...] Pourquoi pas venir créer quelque chose de complètement nouveau , explique Frédérique-Annie Robitaille, qui est chorégraphe et codirectrice de Zeugma Danse

