Un bilan positif pour l’organisme manitobain Pluri-elles, malgré deux ans de pandémie

Après deux ans de pandémie, l'organisme manitobain Pluri-elles a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) devant ses membres dans une salle de l'Université de Saint-Boniface, jeudi soir, et a présenté un bilan positif de l’année écoulée.

Malgré la pandémie, l’organisme francophone à but non lucratif assure avoir fait son maximum pour continuer d’assurer des services de même qualité.

L’année 2021-2022 s’est placée dans la continuité de la précédente et notre équipe a encore dû s’adapter aux restrictions sanitaires liées à la pandémie. Certaines de nos formations ont pu de nouveau être données en présentiel dans nos locaux, tandis que d'autres ont continué à se dérouler en ligne , peut-on lire dans le mot d'accueil.

Fondé au début des années 1980 par des femmes pour venir en aide aux femmes, Pluri-elles s'est beaucoup diversifié au cours des années. L'organisme propose notamment des programmes d’employabilité, d’alphabétisation en langue française, ou des ateliers sur l’amélioration de la santé mentale de chacun.

La directrice générale de Pluri-elles, Mona Audet, a tenu à féliciter une à une l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin aux programmes dispensés par l'organisme.

Avec la diversification des missions de l’organisme, vient également la diversification des sources de financement. Selon les états financiers au 31 mars 2022, l’organisme a touché un peu plus de 1 770 000 $ en subentions des gouvernements fédéral et provincial et en dons.

L'assemblée générale annuelle de Pluri-elles a eu lieu le 2 juin à 19 h, dans une salle de l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Changement de critères pour devenir membre de l’organisme

Lors de l’ AGA , la présidente de l’organisme, Michèle Lécuyer-Hutton, a expliqué des modifications aux critères permettant de devenir membre et de voter à l’assemblée générale.

Ces changements ont été rapportés après consultation avec un avocat, quand l’organisme a obtenu la gestion d’un programme d’aide aux femmes victimes de violence. Il leur a expliqué qu'il leur fallait désormais mettre en place des critères, entre autres pour garantir la confidentialité des informations que l’organisme détient sur les femmes victimes de violence. Michèle Lécuyer-Hutton a expliqué que Pluri-elles n’acceptera plus les clientes (...) ainsi que les personnes d’organisations sœurs de Pluri-elles .

Elle a aussi indiqué que l’organisme avait reçu un nombre record de demandes d'admission et que, pour la première fois, une liste d’attente avait été constituée.

Une membre du conseil d’administration de la maison d’hébergement ChezRachel, invitée à l' AGA par Pluri-elles, était présente sans avoir le droit de vote. Devant ses interrogations sur les nouveaux critères de membriété, Pluri-elles a confirmé la légalité de cette pratique.

On va continuer de vous appuyer et d’être à vos assemblées annuelles si vous décidez d’en faire de même , a tenu à ajouter Michèle Lécuyer-Hutton.

Une quarantaine de personnes, membres de l'organisme et employés, ont participé à l'assemblée annuelle.