Des employés honorés dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées

Les conséquences d'un cancer au cerveau en bas âge n’empêchent pas cette dernière d’être une employée indispensable. Son travail dans ce centre de tri drummondvillois constitue pour elle une grande source de fierté.

En même temps d’avoir un travail adapté, on sait que c’est bon pour l’environnement. Ce qu’on fait, tout le monde en a besoin. Toute la société recycle , souligne-t-elle.

La remise du prix par le ministre du Travail l’a particulièrement réjouie. C’est gratifiant de savoir que notre travail est reconnu et qu’on est appréciés par beaucoup d’entreprises, et que beaucoup d’entreprises s’impliquent à engager des personnes comme nous , remarque Mme Chênevert.

La directrice des ressources humaines de Récupéraction Centre-du-Québec Johanne Lebel indique que cette reconnaissance du gouvernement est pleinement méritée.

Avec les années, on a appris à la connaître. On lui a donné de plus en plus de responsabilités. Elle est prête à les prendre, elle aime apprendre, elle est toujours présente. On s’est rendu compte que c’est un très bon élément, et elle est très fiable aussi , soutient-elle.

Cet avis est partagé par la cheffe d’équipe Mélanie Degré. Elle rentre toujours souriante, toujours prête à aider. C’est une excellente collègue de travail. C’est aussi mon bras droit au travail. Lorsque j’ai besoin d’elle, elle est toujours prête à rendre service , s’exclame-t-elle.

Convaincue que d’autres personnes comme elle peuvent mettre leur talent au profit d’entreprises de la région, Catherine Chênevert souhaite d’ailleurs lancer un message aux employeurs. Ne pas juger, connaître avant de juger, donner leur chance, que la personne puisse montrer ce qu’elle est capable de faire .

Le Conseil québécois des entreprises adaptées compte 37 entreprises-membres réparties dans 15 régions au Québec. Le programme permet d’employer 4000 personnes.

Avec les informations de Jean-François Dumas