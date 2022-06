Hausse du prix des aliments : Québec débloque 5,3 millions pour les écoles

Le ministère de l’Éducation annoncera vendredi qu'il investit 5,3 millions de plus pour financer l’aide alimentaire dans les écoles. Plus de la moitié de cette somme servira à compenser plus spécifiquement la hausse du prix des aliments, a appris Radio-Canada.

Ainsi, le budget total s’élèvera à 48 M$ pour l’aide alimentaire aux élèves en 2022-2023, ce qui inclut le programme lait-école et les repas chauds à 1 $.

Tous les aliments ont eu une hausse de presque 8 % en moyenne. On avait une inquiétude de devoir diminuer notre offre de soutien alimentaire : soit réduire le nombre de jours pour lesquels on offre des collations, soit réduire le nombre d’élèves [qui les reçoivent] , admet Mathieu Desjardins, directeur du service de l’organisation scolaire au Centre de services scolaire de Montréal ( CSSDM ).

Le CSSDM consacre environ 13 M$ à l’aide alimentaire dans son budget de 1,3 milliard de dollars.

Or, les discussions des derniers mois entre les centres de services scolaire et le ministère de l’Éducation ont porté fruit. Québec confirme que l’enveloppe budgétaire sera rehaussée.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en visite dans une école du quartier Saint-Michel à Montréal. (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

On couvre vraiment l’inflation et l’indexation parce qu’on sait que ça coûte plus cher (...) Donc on s’assure que tous ceux qui recevaient de l’aide alimentaire vont continuer d’en recevoir, en tenant compte de la hausse des coûts, et on couvre encore plus d’élèves , a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en entrevue avec Radio-Canada.

Nous sommes très heureux de voir que notre appel a été entendu , a réagi Mathieu Desjardins.

La Cantine pour tous qui travaille auprès d’une quarantaine d’écoles dans cinq régions du Québec (de Montréal à Québec en passant par le Saguenay–Lac-Saint-Jean) se réjouit également de cette bonification.

Son directeur général affirme que les besoins en aide alimentaire montent en flèche dans les écoles.

C’est sûr que l'inflation nous touche. Tout a augmenté et on est préoccupés sachant que les sollicitations des milieux scolaires augmentent , explique Thibaud Liné.

Deux élèves d'une école montréalaise munies de leur sac à lunch. (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À l’instar du Club des petits déjeuners, La Cantine pour tous, qui offre un service clef en main aux écoles, ne sait toutefois pas encore si elle recevra elle aussi du financement supplémentaire. Des discussions sont en cours.

On espère qu’on va pouvoir continuer à développer [nos services] pour qu'on puisse dire qu’il y a un filet de sécurité dans toutes les écoles du Québec, que les enfants ont accès à un repas, quels que soient les revenus de leurs parents , ajoute M. Liné.

Le ministère rejoint 309 000 élèves de plus

Un récent bilan du ministère de l’Éducation confirme par ailleurs la portée du virage entrepris en 2021 afin de rejoindre les enfants plus démunis même dans les quartiers qui s’embourgeoisent.

En 2020-2021, un peu plus de 530 000 élèves ont bénéficié de l’aide alimentaire offerte du préscolaire au secondaire, soit 309 000 enfants de plus qu’en 2019-2020.

La mesure visait à corriger le tir dans un contexte de changement démographique alors que des familles bien nanties s’installent de plus en plus dans des quartiers autrefois considérés comme étant défavorisés.