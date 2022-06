PlayStation : nouveautés, éclaircissements et réalité virtuelle lors du State of Play

De nouvelles informations, images et dates de sorties concernant des jeux forts attendus, dont certains seront adaptés pour le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation , le PS VR2, ont été révélées lors de la conférence en ligne State of Play, jeudi soir.

Resident Evil

La confirmation – après des années de rumeurs – d’une nouvelle version de Resident Evil 4, l’un des joyaux de Capcom paru en 2005, constitue sans doute l’annonce la plus importante de cet événement d’une trentaine de minutes.

Le jeu de tir à la troisième personne mettra en vedette l’agent secret Leon S. Kennedy, dépêché à nouveau dans une contrée sauvage en Espagne afin d’y sauver la fille du président des États-Unis, qui a été kidnappée par une secte religieuse.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

➤ Date de sortie : 23 mars 2023

Paru l’an dernier sur PS5, Resident Evil Village est lui en cours d’adaptation pour le PS VR2, tout comme le jeu de science-fiction No Man's Sky, qui était sorti sur PS4 en 2016.

Deux autres titres de Sony à venir offriront également aux joueurs et joueuses des expériences immersives en réalité virtuelle : Horizon Call of the Mountain et The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 - Retribution.

En ce qui concerne Resident Evil Village, Sony explique sur son blogue  (Nouvelle fenêtre) que des manettes spéciales permettront de contrôler les mains du personnage.

« Vous aurez désormais la possibilité d’effectuer des actions dynamiques comme tirer avec un couteau à la main ou encore tenir un pistolet d’une main et un fusil à pompe de l’autre. » — Une citation de PlayStation

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Spider Man

Les fans qui préfèrent jouer avec souris et clavier ne sont pas en reste puisque Sony sortira plus tard cette année des versions PC des jeux Marvel’s Spider-Man Remastered et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Il s’agit des plus récentes exclusivités de PlayStation à être compatibles sur Windows, après notamment God of War, Days Gone et Horizon: Zero Dawn.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Street Fighter

Six ans après la sortie du cinquième chapitre de la célèbre série de jeux de combat, qui n’a pas eu le succès escompté, Sony promet que Street Fighter 6 sera composé de personnages et de décors plus réalistes qu’auparavant.

Plusieurs modes de jeu sont au menu, dont l'arcade, les combats en ligne et l'entraînement, ainsi que deux nouveautés : le World Tour et le Battle Hub.

Enfin, Street Fighter 6 inclura l’apport d’analystes du Fighting Game Community afin de pimenter les duels de leurs commentaires colorés en direct.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

➤ Disponible sur PS4 et PS5 en 2023

Final Fantasy

Les fans de l’une des séries les plus populaires de l’histoire des jeux vidéo devront patienter encore un peu avant de mettre la main sur Final Fantasy XVI, dont la production a été annoncée il y a près de deux ans.

L’attente est si pénible pour certains adeptes que le directeur du jeu, Hiroshi Takai, a pris la peine de s’excuser auprès de la communauté vidéoludique dans un message publié jeudi  (Nouvelle fenêtre) , avant de rentrer dans le vif du sujet.

Dans notre dernière bande-annonce, nous vous présentons plusieurs Primordiaux et vous donnons un aperçu détaillé de notre système de combat haletant et de la liberté qu’il offre aux joueurs et joueuses , a-t-il déclaré.

Pour ce qui est du développement, j’ai le plaisir de vous annoncer que le jeu est entièrement jouable, du début à la fin. Il nous reste toutefois une montagne de travail, de l’optimisation au peaufinage des derniers détails, pour boucler cette ultime étape de finalisation.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

➤ Disponible sur PS5 à l’été 2023

Une quinzaine de jeux au total ont fait l’objet du State of Play de jeudi. Pour plus de détails, consultez le blogue  (Nouvelle fenêtre) et la chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) de PlayStation.