Une nouvelle murale porteuse d’espoir vandalisée dans Chinatown

Cinq semaines après avoir été dévoilée, une nouvelle murale du quartier chinois de Vancouver a été vandalisée. Le geste ravive la colère et la déception de la communauté et des commerçants parce qu'elle s'inscrivait dans un mouvement d'amélioration du quartier.

C’est vraiment frustrant, car au final, ce sont les petites entreprises qui en souffrent , affirme Bradley Spence, le directeur général d’eevees, une entreprise qui se spécialise dans la vente de gyropodes et de scooters électriques.

Une vidéo captée par la caméra de surveillance du commerce montre un individu utilisant de la peinture en aérosol sur le mur extérieur du commerce voisin, Ten Ren Tea, recouvrant ainsi une partie de la murale de l’artiste Seeroro, alias Carolyn Wong.

Je ne dirais pas qu’on anticipait une chose comme ça, mais ce n’est pas surprenant, et c’est toujours décourageant quand ça survient , confie Jordan Eng, le président de la Chinatown Business Improvement Association (BIA), l’organisme à l’origine du projet artistique, qui rend hommage à la communauté chinoise et ses traditions.

La caméra de sécurité du commerce eevees montre une personne dessinant un graffiti sur le mur extérieur d'un commerce voisin, le Ten Ren Tea, sur lequel la fresque avait été peinte. Photo : eevees

Peu de temps après que les caméras de surveillance de son commerce aient capté les images du vandale, Bradley Spence a reconnu le malfaiteur dans la rue. Il a d'abord appelé la ligne d’urgence 911, mais l’opérateur aurait refusé d’envoyer une voiture de police sur place.

Il a donc décidé de confronter lui-même le suspect, tout en le filmant à l'aide de son téléphone : Sur le coup, je n’ai pas vraiment pensé à ce que je faisais. Je crois que c’est toute la frustration des derniers mois qui m’a fait agir .

Le quartier est aux prises avec un problème récurrent de vandalisme et de graffitis. Le commerce de Bradley Spence a dû débourser plus de 30 000 $ en réparations depuis son ouverture, il y a 14 mois. Il avoue même se réveiller parfois la nuit pour regarder les caméras de surveillance : Je suis heureux d’avoir eu la chance de lui dire ma façon de penser .

La police de Vancouver a déclaré, par courriel, avoir identifié le suspect et continuer son enquête. Mais Bradley Spence croit que les autorités n’en font pas assez. Il aimerait voir une plus grande responsabilisation des malfaiteurs. Je crois que ces personnes devraient être obligées de nettoyer les graffitis eux-mêmes. Ça aurait probablement plus d’impact qu’une amende qu’ils ne paieront probablement jamais , estime-t-il.

Il souhaiterait aussi une plus grande responsabilisation de la population. Ce qui est surprenant c'est que, dans la vidéo de 20 minutes, plusieurs passants ont marché à côté de la personne sans intervenir, certains étaient même en groupe , raconte Bradley Spence. Il croit que les témoins devraient, au minimum, appeler la police et signaler les méfaits.

Un graffiti demandant le respect du quartier Chinatown de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Jordan Eng, quant à lui, reconnaît le soutien des membres de la communauté des artistes de graffiti : Il y a une loi non écrite, dans cette communauté, qui interdit la destruction de l’art d’autres artistes. Il y a une condamnation de ce genre de méfaits .

Il croit que le vandalisme est le symptôme d’un problème social plus global sur lequel la société devrait se pencher. Je suis triste pour les personnes qui subissent les méfaits, mais aussi pour les personnes qui ont ce genre de comportement destructeur. Ils ont aussi leurs propres problèmes , pense-t-il.

Bien qu’il ne s’agisse pas de crimes violents, ces gestes transgressent, selon lui, le droit des membres de la communauté de vivre dans un environnement calme et agréable.

Ça va au-delà de l’impact sur les entreprises. Nous avons plusieurs personnes âgées qui vivent dans le quartier Chinatown depuis longtemps. C’est important que ces personnes puissent continuer à se sentir fières de leur quartier et de leur communauté , croit Jordan Eng.

Une nouvelle murale a été peinte sur un édifice de Chinatown, à Vancouver, par l'artiste Carolyn Wong, alias Seeroro. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Il espère que les gens continueront à venir visiter le quartier et soutenir les entreprises et la communauté : On a besoin que les Vancouvérois et les touristes continuent à fréquenter les rues de Chinatown. Les commerçants vous accueilleront avec joie .

La murale, quant à elle, devrait être nettoyée et restaurée au cours des prochaines semaines.