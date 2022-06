En pleine pandémie, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a fait le pari d’obliger les futures infirmières à effectuer un stage en Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Sur les 61 infirmières qui ont vécu l’expérience, près de huit sur dix sont restées à l'emploi d'un établissement de soins de longue durée après leur externat.

Le projet a notamment été concluant pour Émilie Dépatie-Blain, qui termine ses études en soins infirmiers. Avant d'obtenir son diplôme, on lui a annoncé qu'elle devait faire un stage dans un CHSLD . Au début, je ne dirais pas que j’étais super heureuse, surtout quand j’ai entendu Villa-Bonheur et tout , se rappelle-t-elle.

« Finalement, j’ai tellement eu une belle expérience, ça a vraiment changé ma vision des CHSLD en général. » — Une citation de Émilie Dépatie-Blain, participante au projet d’externat au CHSLD Villa-Bonheur

La finissante a beaucoup appris auprès du personnel de l'établissement de santé, mais aussi en pratiquant sa future profession dans un milieu où les besoins sont immenses. Au CHSLD Villa-Bonheur, 35 personnes sont en effet mortes de la COVID-19 durant la pandémie. Mme Dépatie-Blain a pu rencontrer des résidents comme Gabrielle Gamache, qui a été confinée, qui a perdu des amis et qui a contracté la COVID-19.

Cette dernière dit être reconnaissante pour la présence des étudiantes-infirmières. Ils sont toujours présents avec nous, ils nous parlent, c’est beau , souligne-t-elle.

Émilie Dépatie-Blain était épaulée par l’infirmière clinicienne Bianka Philibert pendant son externat. La base pour les faire rester, c’est qu’ils aient une belle expérience, qu’ils se sentent accueillis. Quand on fait ça, et qu’on leur montre qu’on veut leur montrer des choses et qu’ils ont le goût d’apprendre, c’est la clé pour les garder , souligne Mme Philipert.

Les futures infirmières étaient ajoutées en surplus aux équipes en place pendant toute la durée de leur stage, ce qui leur a permis de bien parfaire leur formation. Leur donner un milieu aussi où elles pouvaient se développer, et de nous donner la chance d’être attractifs pour eux, et leur montrer que ça peut être beau et stimulant intellectuellement pour le développement de la profession d’infirmière, d’exercer en milieu de longue durée , soutient la chef de services au CHSLD Villa-Bonheur, Anik Belleville.

Ce genre d'expérience est particulièrement pertinent pour les futures soignantes, croit Élise Lacombe, qui est derrière le projet.

« Il faut dire que 75 % de la clientèle du CIUSSS de l'Estrie - CHUS sont des personnes âgées. Qu’elles décident ou non de rester en CHSLD , elles vont avoir appris à soigner des personnes âgées, et ça, on a déjà atteint de grands objectifs avec ça. » — Une citation de Élise Lacombe, conseillère-cadre du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et instigatrice du projet

Un prix d’excellence du ministère de la Santé permet déjà à ce projet d’externat de rayonner.

Avec les informations de René-Charles Quirion