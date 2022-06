Une adolescente de 14 ans accusée de menaces visant des écoles de Hamilton

Indy Bharaj, de la police de Hamilton, a déclaré à CBC que l'adolescente a été accusée de méfait de moins de 5000 $ et libérée sous certaines conditions.

L’identité de l’adolescente ne sera pas divulguée en raison de son âge.

Les policiers ont déclaré dans un communiqué qu'ils s'attendaient à procéder à d'autres arrestations dans les jours à venir. Ils ajoutent que de nouvelles menaces qui visaient de nombreuses écoles de la région ont été reçues jeudi.

En date de mercredi, quatre écoles avaient reçu cinq menaces de fusillade au cours des derniers jours. M. Bharaj a déclaré qu'à partir de jeudi, au moins neuf écoles de la ville avaient reçu des menaces.

Les policiers affirment avoir reçu de nombreuses menaces selon lesquelles une fusillade aurait lieu vendredi.

Au Texas, le 24 mai, un homme de 18 ans a ouvert le feu à l'intérieur de l'école primaire Robb, dans la ville d'Uvalde, tuant 19 élèves de quatrième année et deux enseignants.

De plus, à Toronto, un homme a été tué par les policiers alors qu’il avait un fusil à air comprimé à la main près d’une école, la semaine dernière.

M. Bharaj a déclaré que la police enquêtait sur chaque menace séparément et les prenait extrêmement au sérieux . Des agents seront également présents dans certaines écoles vendredi.

Sergio Cacoilo, président de l'association locale des enseignants catholiques anglais de l'Ontario pour les écoles secondaires de Hamilton, a déclaré que le personnel est très inquiet .

Certains vont rester à la maison [vendredi]. Ils prennent cela très au sérieux , a-t-il déclaré à CBC Hamilton jeudi.

Daryl Jerome, président de la section Hamilton de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, a déclaré que ses membres sont également inquiets.

Les membres à qui j'ai parlé jusqu'à présent sont certainement anxieux, mais la plupart s'inquiètent de pouvoir être là pour leurs élèves. Ils savent que leurs élèves ont peur et sont nerveux, et ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour les soutenir , a-t-il déclaré.

Dans un courriel envoyé aux parents et tuteurs mercredi, le directeur de l'école St. Jean de Brébeuf, Paul Di Ianni, a déclaré : Soyez assurés que la sûreté et la sécurité de nos élèves et de notre personnel restent notre priorité et que les menaces de toute nature sont prises très au sérieux .

Le conseil scolaire public de Hamilton a publié un message public mercredi indiquant qu'il travaillait avec la police pour enquêter sur les menaces.