30 résidences évacuées à Desbiens en raison d’une sortie d’évacuation d’un lac obstruée

Le niveau du lac des Castors a monté de façon dangereuse et si la retenue d’eau improvisée, réalisée à l'aide de panneaux, devait céder, c’est les résidences de la Villa des Érables, situées plus bas, qui seraient menacées. L’eau emprunterait alors un ancien lit de rivière.

Vu qu’il y avait eu un embâcle qui a été fait par une personne qui n’était pas autorisée à boucher justement le tuyau d’évacuation, bien ça a fait monter le lac, a expliqué en entrevue le maire de Desbiens, Claude Delisle. Puis là, en ce moment, on a mis des pompes pour faire baisser l’eau, qu’on jette en ce moment dans la rivière MacDonald pour justement le faire baisser, pour que la route ne défonce pas pour après ça s’en aller dans la Villa des Érables puis là affecter les maisons.

La Villa des Érables, située en bordure de la rivière Métabetchouane, compte 14 résidences permanentes et 16 chalets.

Il y aurait eu une personne qui aurait voulu contrôler le débit d’eau. Oui, il y a eu moins d’eau à la Villa des Érables, mais toute l’eau est restée dans le lac , a poursuivi le maire.

Selon lui, il est clair que la personne qui a obstrué la sortie d’eau n’avait pas les autorisations requises.

Ça, c’est des choses que quand tu veux faire ça, c’est une municipalité qui le fait en accord avec le ministère de l’Environnement , a-t-il affirmé.

Rappelons que le Lac-Saint-Jean a connu un mois de mai exceptionnellement pluvieux, amenant des débits plus élevés dans les cours d’eau se jetant dans le lac Saint-Jean.

Pour l’instant, les pompes servent à faire baisser le niveau du lac de façon contrôlée.

Les ingénieurs sont clairs, il ne faut pas enlever ça pour le moment parce que là l’eau va partir. Il faut tout faire pour que ça résiste et que ça reste là. [...] Quand le lac sera redevenu très bas et qu’il n’y aura plus de pression sur ces panneaux-là, là on va pouvoir les enlever , a annoncé Claude Delisle.

Une enquête plus tard

Une fois la situation rétablie, la Municipalité tentera de savoir qui a réalisé ces travaux de fortune.

Le ministère de l’Environnement est avec nous autres, la sécurité publique aussi est là. On fait affaire avec nos pompiers pour la surveillance des pompes. [...] C’est nous autres qui va voir plus tard parce que là pour tout de suite, la priorité n’est pas là. La priorité est de faire baisser le lac , a-t-il indiqué.

Lors de la publication de l’avis de l’évacuation, de l’hébergement a été offert.

On offrait du logement à la Maison Zacharie, mais il y a seulement une famille qui s’en est prévalue. Les autres sont tous partis dans des familles ou des choses comme ça , a révélé le maire.

De la pluie attendue

La pluie annoncée au cours des prochains jours cause une certaine inquiétude.