Amanda Simard défaite par Stéphane Sarrazin dans Glengarry—Prescott—Russell

Au début du dépouillement, la circonscription de GPR a été le théâtre d’une lutte serrée entre la candidate libérale et le candidat progressiste-conservateur. L'écart entre les deux s'est agrandi au fur et à mesure du décompte, bien que maintenu à quelque mille voix de différence, principalement en la faveur de M. Sarrazin, avant que celui-ci soit déclaré comme étant élu.

Lors des dernières élections provinciales en Ontario, en 2018, Amanda Simard avait été élue sous la bannière du Parti progressiste-conservateur avec 41 % des voix. Sa victoire avait ainsi mis un terme à 37 ans de règne libéral.

Qui est Stéphane Sarrazin?

C’est en juillet 2021 que Stéphane Sarrazin a confirmé vouloir faire le saut en politique provinciale et défendre les couleurs du parti du premier ministre sortant Doug Ford.

Avant de se présenter sous la bannière progressiste-conservatrice, Stéphane Sarrazin était grandement actif en politique municipale et régionale.

Jusqu’à tout récemment, il était le maire d’Alfred-Plantagenet, une communauté à forte concentration francophone de l’est ontarien. En 2021, il a agi à titre de président des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

À l’inverse de sa rivale libérale Amanda Simard, le candidat progressiste-conservateur de GPR a défendu le bilan du gouvernement Ford en francophonie, en dépit de toutes les critiques qui avaient été lancées en ce sens au cours des quatre dernières années suivant le fameux jeudi noir.

L’absence d'Amanda Simard sur le terrain critiquée

Si l’image d’Amanda Simard est relativement positive sur la scène nationale et internationale, elle a connu son lot de critiques dans sa propre circonscription. On lui a souvent reproché d’être absente du terrain, notamment en 2019 lors des inondations, du Banquet de la francophonie de Prescott et Russell et de la visite de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell.

C’est sans compter que deux jours après avoir joint le Parti libéral de l’Ontario, des libéraux ont critiqué, voire refusé qu’Amanda Simard ne devienne la candidate imposée de la circonscription. C’était notamment le cas de l’ancien député de GPR à Queen’s Park, Jean-Marc Lalonde, de même que l’ancien député provincial de Prescott et Russell, Jean Poirier.

M. Poirier avait, entre autres, reproché à Amanda Simard d’avoir souvent été absente dans sa circonscription lors d’événements importants, comme à des commémorations du jour du Souvenir en 2018.

Plus récemment, en plein cœur de la campagne électorale, la mairesse de Hawkesbury, Paula Assaly, lui a elle aussi reproché d’être absente de la scène .

Je n’ai jamais rencontré Mme Simard sur une base de une à une. J’ai simplement reçu un appel de son bureau à une reprise depuis 2018 , avait-elle mentionné.

Malgré les critiques, Amanda Simard a tenté d’augmenter sa présence sur le terrain au cours des dernières semaines. Elle a même été à la rencontre des citoyens qui ont subi les conséquences de la tempête dévastatrice du 21 mai. Pour l’occasion, elle était accompagnée de son chef Steven Del Duca.

Elle a aussi pris part à un débat à Embrun où elle a profité de l’absence de deux adversaires, dont Stéphane Sarrazin, pour ne faire qu’une bouchée des deux autres candidats présents.

Un mandat haut en couleur pour la députée sortante

Quelques mois après avoir été élue en 2018, Mme Simard avait claqué la porte du parti de Doug Ford après avoir dénoncé les coupes en francophonie de son gouvernement.

Après ce fameux 15 novembre 2018, dorénavant connu comme étant le jeudi noir dans le collectif Franco-Ontarien, Amanda Simard a choisi de siéger comme indépendante.

L’élue avait justifié son choix par un désir de vouloir se tenir debout pour les francophones de l’Ontario, une prise de position qui avait alors été saluée dont dans sa circonscription de l’est ontarien.

Sa défense du fait français et son objection aux compressions dans les services en français en Ontario lui ont valu un rôle d’ambassadrice en ce sens. De par ce rôle et sa prise de position, elle est devenue un visage connu des Franco-Ontariens, voire de la francophonie hors Québec.

Son départ avait suscité une pluie de réactions, dont celle de l’ancien député libéral de GPR , Jean-Marc Lalonde. Ce dernier avait alors partagé son souhait que Mme Simard soit plutôt restée au sein du caucus progressiste-conservateur, puisqu’elle était l’une des seules francophones à en faire partie.

En novembre 2021, Amanda Simard a été formellement nommée comme candidate du Parti libéral de l’Ontario dans la circonscription de Glengarry—Prescott—Russell aux élections provinciales de 2022.

