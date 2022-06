Élections Ontario : le visage politique de la capitale demeure inchangé

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Orléans, Ottawa—Vanier et Ottawa-Sud

Pas de surprise dans les circonscriptions d’Orléans. Le candidat libéral Stephen Blais a remporté ses élections avec une large avance. Il a devancé la candidate progressiste-conservatrice Mélissa Felian et le néo-démocrate Gabe Bourdon.

Lucille Collard, la candidate libérale dans Ottawa—Vanier a été réélue. Elle a devancé la candidate néo-démocrate Lyra Evans et le candidat progressiste-conservateur Patrick Mayangi.

John Fraser, l’ex chef par intérim du Parti libéral de l’Ontario (PLO) et candidat dans Ottawa-Sud a lui aussi été élu. À 21 h 30 il avait plus de 1500 voix d’avance sur le néo-démocrate Morgan Gay. Le progressiste-conservateur Edward Dinca est en troisième position.

Ottawa—Centre

Le néo-démocrate Joel Harden a remporté son pari d’être réélu dans la circonscription d’Ottawa-Centre. Il a facilement devancé la libérale Katie Gibbs et le progressiste-conservateur Scott Healy. Il avait à 21 h30 plus de 5000 voix d’avanace.

Kanata-Carleton et Carleton

Pas de surprise dans l’ouest de la ville dans les circonscriptions de Kanata-Carleton et Carleton.

La ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires Merrilee Fullerton a été facilement réélue dans Kanata-Carleton. Tandis que la candidate progressiste-conservateur Goldie Ghamari a remporté la circonscription de Carleton.

Stormont-Dundas-South-Glengarry

Le candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Stormont-Dundas-Glengarry-Sud, Nolan Quinn, a été élu très tôt dans la soirée. À 21 h 15, il avait plus de 3500 voix d’avance sur sa plus proche rivale, la libérale Kirsten Gardner.

À la dissolution de l’Assemblée législative, le 3 mai dernier, le Parti progressiste-conservateur comptait cinq circonscriptions, le Parti libéral de l’Ontario en détenait quatre et le Nouveau Parti démocratique une seule. Le Parti vert n’avait aucun représentant dans la région de la capitale fédérale.

Prolongement dans les heures d'ouverture

Après 12 heures d’ouverture, la plupart des bureaux de vote en Ontario sont maintenant fermés et les dépouillements ont commencé. Certains bureaux ont toutefois prolongé leurs heures d’ouverture en raison de problèmes techniques qui ont ralenti le processus.

Les prolongements peuvent varier entre 10 minutes et deux heures. Selon Élection Ontario, dix-neuf circonscriptions, dont celle d’Ottawa—Vanier, sont touchées par cette situation. Le comptage dans ces circonscriptions ne peut pas commencer tant que les bureaux de scrutin ne sont pas fermés.

Émission spéciale

Pour suivre tous les résultats des élections 2022 en Ontario, Radio-Canada vous propose une émission spéciale, jeudi soir, qui sera diffusée à compter de 20 h 30.

Retrouvez Mathieu Nadon et son équipe de journalistes de partout en Ontario sur RDI, ICI Télé en Ontario et ICI Première en Ontario et en direct sur nos pages Facebook en plus de celle de Radio-Canada Information.

