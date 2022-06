Les carcasses d’oiseaux seront ramassées, mais pas partout au Bas-Saint-Laurent

Un nombre anormal de carcasses d'eiders et de goélands a été retrouvé sur les îles de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et leur mort serait liée à l'influenza aviaire. Des spécialistes des oiseaux sauvages disent avoir retrouvé plusieurs centaines de spécimens morts dans ces colonies.

Selon Jean-François Giroux, professeur retraité en sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), ces oiseaux qui seront ramassés proviennent des îles avoisinantes où nichent des colonies. Ils se sont échoués sur l’île aux Lièvres.

Par ailleurs, il n’y aura pas de nettoyage sur les sites où se trouvent les colonies comme telles. La société Duvetnor va laisser la nature suivre son cours.

Après discussion avec les gens des ministères, on a décidé de laisser les carcasses se décomposer, indique M. Giroux. On veut minimiser le dérangement, et logistiquement, c'est très compliqué parce qu’on ne peut pas accoster par bateau sur ces îles.

Le scientifique précise que le virus de la grippe aviaire va disparaître avec le temps plus chaud parce qu’il ne survit pas à des températures de plus de 20 degrés Celsius.

M. Giroux tient à préciser qu’il n’y a aucun danger pour les visiteurs. Il rappelle que le virus n’est que très rarement transmissible aux humains.

Toutefois, des mesures de protection doivent être prises pour procéder au ramassage des carcasses.

Les travailleurs sont munis de casques et de gants, explique M. Giroux. Les carcasses sont ensuite acheminées vers les sites d’enfouissement technique.

Par ailleurs, pour l'instant, aucune autre opération de nettoyage n'est prévue au Bas-Saint-Laurent. Les citoyens qui retrouvent des oiseaux morts sur leur terrain ou sur la plage peuvent les ramasser dans des sacs en plastique avec des gants et disposer des carcasses dans leurs bacs d'ordures ménagères , mentionne M. Giroux.

Les oiseaux qui nichent sur les îles du Bas-Saint-Laurent semblent particulièrement affectés par l'influenza aviaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pas la première épidémie

Selon Jean-François Giroux, des analyses sont en cours pour déterminer l'effet de la grippe aviaire sur les colonies d'eider à duvet dans l'estuaire du Saint-Laurent.

On sait déjà que jusqu’à 10 % des oiseaux sont morts, donc un déclin des populations est à prévoir, dit-il. On est habitués quand même aux épidémies. Il y a déjà eu du choléra aviaire en 2002. La reconstitution est très lente, mais ce sont des oiseaux qui vivent longtemps.

« On ne peut pas prévoir pour le moment s’il y aura des impacts à long terme. C’est un nouveau pathogène. Est-ce que le virus va revenir l'an prochain? Est-ce qu’il va persister? On ne le sait pas. » — Une citation de Jean-François Giroux, professeur retraité en sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal

De son côté, la cofondatrice du Havre de la faune, Claudia Parent, demande aux citoyens de ne plus contacter l’organisme à ce sujet.

Les oiseaux malades ne sont pas acceptés au refuge puisque le risque de propagation du virus est trop élevé pour les autres pensionnaires , explique-t-elle.

Mme Parent tient aussi à mentionner que les citoyens ne doivent pas tenter de sauver les oiseaux sauvages vivants qui ont des symptômes de grippe aviaire.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs et Isabelle Damphousse