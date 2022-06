Un chien de Calgary sera l’une des attractions du concours canin de New York

Frank, un boston terrier de Calgary, a été qualifié pour participer à la prestigieuse exposition canine Westminster Kennel Club Dog Show de New York. Il tentera d'obtenir le prix best of breed décerné au chien représentant le mieux sa race.

Du 18 au 22 juin, au Madison Square Garden de New York, se tiendra le 146e Westminster Kennel Club Dog Show, l’une des plus importantes expositions canines du monde.

À six ans, Frank a déjà connu les honneurs du podium à d'autres concours canins. Celui de New York sera toutefois son plus grand défi, affirme Courtney Penner, sa dresseuse et son accompagnatrice lors de ces compétitions.

« Il est très excité. Il devient fou quand il arrive aux expositions canines. Il aime se montrer et il pense que le monde entier est là pour le voir. C'est un sacré chien. » — Une citation de Courtney Penner, accompagnatrice de Frank

Frank sera en lice contre 29 autres boston terriers. Pour sa propriétaire, la vétérinaire Tricia Knowler, sa participation est une expérience unique dans une vie , mais elle doute que Frank soit pour autant stressé en vue du jour J.

Nous n'avons aucune attente. Nous allons juste nous amuser. Il n'a pas participé à une exposition canine depuis quelques années à cause de la COVID-19. Nous verrons donc ce qu'il adviendra , a-t-elle confié.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Frank sera en compétition contre 29 autres chiens de la même race que lui. Photo : Fournie par Tricia Knowler

Les préparatifs vont bon train

En attendant le concours, Tricia Knowler s'assure que Frank fait beaucoup d'exercices et que son pelage est parfaitement soigné. Il est plutôt doué pour les tours, mais ce sont surtout ses mouvements, son attitude et sa conformation qui seront jugés lors du concours.

Pour sa part, Courtney Penner a déjà assisté à l'exposition de Westminster, mais jamais avec un chien qu'elle a élevé. J'espère juste qu'il ait l'air beau pour nous, mais il l'a toujours fait. Donc je ne suis pas trop inquiète pour lui , dit-elle.

Avec les informations de Taylor Simmons