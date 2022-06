Revirement de Biden, qui va rencontrer le prince héritier saoudien

Joe Biden se rendra d'ici la fin du mois en Arabie saoudite où il rencontrera le prince héritier Mohammed ben Salmane, revenant sur sa promesse de traiter le royaume en « paria » et de ne pas s'adresser au dirigeant controversé, ont rapporté jeudi des médias américains.

Les spéculations sur un tel déplacement en juin allaient bon train, mais selon le New York Times, il est désormais confirmé : le président des États-Unis a décidé d'aller à Riyad ce mois-ci pour rebâtir les relations avec le royaume pétrolier au moment où il cherche à faire baisser les prix de l'essence dans son pays et à isoler la Russie sur la scène internationale .

Sur place, il rencontrera le prince héritier Mohammed ben Salmane , surnommé MBS , et d'autres dirigeants de pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les Émirats arabes unis, a ajouté le quotidien.

Il a précisé que les détails logistiques et le calendrier devaient encore être confirmés, mais que la visite viendrait s'ajouter à un voyage déjà prévu pour la fin de juin en Israël, en Allemagne pour le sommet du G7 et en Espagne pour celui de l' OTAN .

Le Washington Post a aussi fait état du déplacement en citant des responsables anonymes, soulignant que le tête-à-tête avec le puissant prince interviendrait après plusieurs missions discrètes dans le riche pays du Golfe de son conseiller pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, et de son émissaire pour les affaires énergétiques, Amos Hochstein, qui plaident inlassablement pour une augmentation de la production de brut afin de faire baisser l'inflation.

Le président est impatient d'avoir l'occasion de dialoguer avec des dirigeants du Moyen-Orient, mais je n'ai rien à annoncer aujourd'hui , s'est bornée à dire jeudi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Mais si Joe Biden détermine qu'il est dans l'intérêt des États-Unis d'échanger avec un dirigeant étranger et qu'un tel engagement peut apporter des résultats, alors il le fera , a déclaré à l' AFP un haut responsable de l'administration Biden sous le couvert de l'anonymat.

Sans confirmer le déplacement, ce responsable a estimé qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que d'importants intérêts [des États-Unis] sont liés à ceux de l'Arabie saoudite .

Avant son élection, Joe Biden avait jugé que l'Arabie saoudite devait être traitée comme un État paria en raison de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Une fois au pouvoir, le démocrate a publié en février 2021 le rapport du renseignement américain accusant MBS d'avoir validé le meurtre.

La CIA affirme que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane « soutenait le recours à des mesures violentes, si nécessaire », pour faire taire le journaliste Jamal Khashoggi. Photo : Reuters / Bandar Algaloud/Cour royale saoudienne

Washington avait alors évoqué un recalibrage de la relation avec ce partenaire stratégique du Golfe, pour tourner la page de la grande proximité de la présidence de Donald Trump sans aller jusqu'à la rupture. L'entourage de Joe Biden expliquait que le président ne parlerait qu'au roi Salmane et non pas au prince, dirigeant de facto du pays et interlocuteur privilégié de son prédécesseur républicain.

Les États-Unis ont aussi affiché leur intention de remettre les droits de la personne au cœur de leur dialogue avec les dirigeants saoudiens, et multiplié les efforts pour mettre fin à la guerre au Yémen, où Riyad soutient militairement le gouvernement face aux rebelles houthis.

La décision du déplacement en Arabie saoudite, si elle est confirmée, intervient d'ailleurs au moment où la communauté internationale a arraché le renouvellement de deux mois d'une fragile trêve au Yémen. Joe Biden a salué jeudi le leadership courageux des dirigeants saoudiens à cet égard.

Elle intervient aussi alors que l' OPEP , cartel des pays exportateurs de pétrole mené par Riyad, a décidé jeudi de doper sa production après des mois d'attentisme malgré l'envolée des prix, répondant ainsi aux appels des Occidentaux.

Des priorités stratégiques

Jeudi, le responsable américain sous le couvert de l'anonymat a minimisé l'enjeu des droits de la personne, affirmant que l'administration Biden s'inquiète de la question en Arabie comme avec de nombreux pays avec qui nous partageons des intérêts .

Il y a aussi des priorités stratégiques auxquelles il est important de répondre, et nos contacts et notre travail diplomatiques se sont récemment intensifiés , a-t-il ajouté.

Mais le face-à-face avec MBS risque de faire grincer des dents au Congrès américain, jusque dans les rangs démocrates du président où la personnalité sulfureuse du prince héritier est très critiquée.

Lors d'une rare interview avec un média étranger publiée en mars par la revue The Atlantic, Mohammed ben Salmane avait laissé entendre qu'une dégradation des relations avec l'Arabie risquait de nuire à Joe Biden. C'est à lui de penser aux intérêts de l'Amérique , avait-il dit.