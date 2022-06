Les cas de maladie de Lyme ont doublé en Estrie 

Les cas de maladie de Lyme ont plus que doublé dans la région, a annoncé la direction de la santé publique de l’Estrie en point de presse jeudi à Bromont.

La Ville demeure d’ailleurs la capitale de la tique au Québec. Les élus se mobilisent pour sensibiliser la population et les visiteurs.

« C’est un problème qui est sérieux, et je pense que la population doit prendre ça au sérieux. [...] La tique est là, il faut vivre avec, il faut faire attention. » — Une citation de Louis Villeneuve, maire de Bromont

Bromont n’est toutefois pas la seule à vivre une hausse du nombre de tiques sur son territoire. Toutes les MRC de l’Estrie sont maintenant touchées à l’exception de la MRC du Granit.

Plus de la moitié des personnes infectées par la maladie de Lyme dans la province en 2021 ont contracté la maladie en Estrie. Ce sont 387 personnes qui ont été infectés dans la région l’an dernier, comparé à 157 en 2020.

Selon la santé publique, la maladie continue de progresser rapidement. On s’en va vers les Appalaches, vers le Granit. À Asbestos [Val-des-Sources], Windsor et tout ça, c’étaient des villes qui étaient peu touchées auparavant. Memphrémagog aussi. Maintenant, on a des populations de tiques établies , fait remarquer la Dre Geneviève Baron, médecin-conseil de la Direction de la santé publique de l’Estrie.

Elle a également voulu rappeler qu’il existe un médicament efficace pour éviter une dégradation de son état de santé en cas de piqûre de tique.

La maladie de Lyme, ce n’est pas une maladie bénigne. L’important, c’est de l’identifier rapidement, car le traitement est très efficace au début. Dans les premières semaines, si on est traité, ça se résout facilement , indique la Dre Baron.

Un antibiotique est notamment offert dans les pharmacies. La santé publique recommande aussi aux citoyens d’adopter de bonnes habitudes en portant des vêtements longs en forêt et en s’inspectant après une sortie en plein air.

Des pinces pour enlever les tiques seront aussi offertes gratuitement à Bromont, et la santé publique espère l’arrivée prochaine d’un vaccin contre la maladie.

« Je rêve à un vaccin. Il y a des études. Pfizer, entre autres, si je me souviens bien, commence une étude pour développer un vaccin [...] On espère que ça va être concluant. » — Une citation de Dre Geneviève Baron, médecin-conseil de la Direction de la santé publique de l’Estrie

L’anaplasmose, une autre maladie transmise par les tiques, est aussi de plus en plus fréquente en Estrie. Ses symptômes s’apparentent à ceux de la grippe, mais elle doit aussi être traitée rapidement pour éviter les risques de complications.

Avec les informations de Thomas Deshaies