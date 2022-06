La Nation crie d’Eeyou Istchee inquiète de l’adoption du projet de loi 96

Ce projet de loi adopté le 24 mai à l'Assemblée nationale vise entre autres à renforcer les mécanismes de protection de la langue française.

La grande cheffe de la nation crie Mandy Gull-Masty dit comprendre l'objectif de la loi. Cependant, elle craint que le gouvernement, dans sa démarche, oublie ne protège pas suffisamment les langues autochtones.

La manière dont la loi est écrite, c'est vraiment une approche pour protéger la langue française, mais on ne peut pas donner cette protection sans dire dans le processus qu'il y a d'autres langues aussi ici, des langues originaires du Canada et du Québec, et ça, ce sont des langues autochtones , souligne-t-elle.

Le projet de loi 96 a été adopté par le gouvernement Legault le 24 mai. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De plus, puisque le projet de loi 96 augmente les exigences en français au Cégep, on craint que cela désavantage les étudiants Cris qui décident de se déplacer vers les villes afin de poursuivre des études postsecondaires.

Admettons que tu vas à l'école toute ta vie en cri ou en anglais et tout à coup tu te rends au Cégep, il faut que tu fasses des cours très difficiles, je trouve, en français, et aussi essayer de passer un examen de français. Ça, ça va être quelque chose de dur. Ça va créer des barrières pour le succès des étudiants autochtones, et ça pourrait même créer des barrières pour notre propre population pour avoir de nouveaux étudiants qui sont diplômés , indique Mandy-Gull Masty.

La grande cheffe insiste qu'elle désire dialoguer ouvertement avec le gouvernement et les autres nations autochtones afin de trouver des pistes de solution.

Je veux que mes besoins soient dans cette loi aussi, qu'il y ait une protection pas seulement pour les Cris, mais aussi pour les autres nations [autochtones] au Québec. C'est pour cette raison-là que je dis que j'ai une ouverture de parler, je vous invite à venir à la table pour trouver des solutions , conclut-elle.

Le Conseil mohawk de Kahnawake (CMK) exprimait la semaine dernière son mécontentement concernant le projet de loi 96. Par communiqué de presse le CMK a annoncé qu'il mettait sur pause ses relations avec le gouvernement, en attendant que ce dernier propose des solutions pour répondre aux besoins des autochtones.