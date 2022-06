Des bandes dessinées pour porter la mémoire des horreurs de l’Holocauste

Les récits illustrés dans But I Live : Three Stories of Child Survivors of the Holocaust mettent de l'avant la relation entre l’artiste et le survivant. Nous avons jumelé l'artiste avec le survivant tout au long du processus , explique l’éditrice du livre, historienne de l'Holocauste et directrice du département des études germaniques et slaves de l'université de Victoria, Charlotte Schallié.

Nous pensions qu'il était important que [le survivant] soit un partenaire et l’objectif n’était pas de raconter une histoire sur lui, mais avec lui.

Une image de l'artiste graphique Gilad Seliktar racontant l'histoire des survivants de l'Holocauste Nico et Rolf Kamp. Photo : Fournie par : Gilad Seliktar

La bande dessinée pour les sujets complexes

L’idée d'utiliser l’art de la bande dessinée pour illustrer les témoignages s’est imposée lorsque le fils de Charlotte Schallié s’est intéressé à ce moyen d'expression.

Il ralentit vraiment le processus de lecture. Vous ne pouvez pas lire rapidement les vignettes, elles ne peuvent pas être consommées facilement. Vous devez les lire, regarder la composition, la palette de couleurs , raconte avoir découvert l’éditrice.

La bande dessinée suscite l'engagement des lecteurs, ce qui en fait un moyen idéal de traiter de sujets difficiles comme le génocide, selon l’historienne.

« Il est essentiel, pour nous, que ces témoignages suscitent un engagement avec le lecteur, pour qu’il se considère comme un gardien de la mémoire et qu’il devienne lui-même un témoin. » — Une citation de Charlotte Schallié, historienne de l'Holocauste et directrice du département des études germaniques et slaves, Université de Victoria

Un dessin de l'artiste graphique Barbara Yelin comprenant une page de l'histoire d'Emmie Arbel, survivante de l'Holocauste. Photo : Fournie par : Martin Friedrich

Briser les stéréotypes

L’un des récits publiés raconte l’expérience d’un survivant en Roumanie où sa famille une fois déportée a été livrée à la famine. Lorsque nous pensons à l'Holocauste en Amérique du Nord, nous pensons surtout aux camps de concentration, ce qui est extrêmement pertinent et important. Or, ce n'est pas la seule expérience , affirme l’éditrice.

Charlotte Schallié espère que ces récits illustrés ne sombrent pas dans les clichés de la culture populaire. Au contraire, elle souhaitent qu'ils respectent les témoignages de ceux qui subissent encore aujourd’hui les séquelles des traumatismes vécus lors de la Shoah.

Le manque d’éducation

L'historienne déplore que les leçons du passé ne semblent pas avoir été apprises. Il y a des génocides en cours aujourd'hui.

Quand on enseigne l’Holocauste, on remarque des éléments semblables avec les génocides qui se déroulent présentement , constate-t-elle.

Nous devons apprendre aux jeunes à se tenir debout, à devenir des militants, à ne pas détourner le regard , affirme-t-elle.

Si l’histoire se répète, les générations futures sont porteuses d’espoir, croit l’éditrice.