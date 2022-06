Un vol transportant 319 réfugiés ukrainiens arrive à Halifax

Après Montréal, Winnipeg et Saint-Jean de Terre-Neuve, c’est au tour d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, d’accueillir un contingent de réfugiés originaires d’Ukraine, déplacés par l’invasion lancée par la Russie contre leur pays, à la fin février.

Des dizaines de personnes ainsi que des représentants des gouvernements fédéral et provincial ont accueilli 319 Ukrainiens jeudi soir à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

Ces réfugiés, arrivés de Varsovie en Pologne, seront hébergés chez des bénévoles en Nouvelle-Écosse, ainsi que dans des hôtels.

La communauté ukrainienne en Nouvelle-Écosse compte déjà plus de 9000 membres, selon le gouvernement de la province.

Dans les dernières semaines, des Néo-Écossais se sont mobilisés afin d’amasser le nécessaire pour leur donner un bon départ et préparer leur arrivée.

Par l’entremise d’une ancienne collègue, Coleen Martinello et son mari Jean-Pierre étaient fébriles jeudi en début de soirée, alors qu’ils attendaient à l’aéroport une jeune mère ukrainienne et sa petite fille : Nataliia, 35 ans, et Zlata, 5 ans.

Jean-Pierre Martinello et Coleen Martinello tiennent une pancarte pour accueillir Nataliia et Zlata, le 2 juin 2022 à l'aéroport d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

On est ici pour les amener à la maison ce soir , dit M. Martinello. Le couple explique que leur sous-sol est fini, et qu’ils ont aménagé à leur domicile de Middle Sackville, en banlieue d’Halifax, une suite pour les nouvelles venues.

On va les héberger dans le sous-sol. Ils vont être capables de partager les repas avec nous sur le plancher principal , relate M. Martinello.

Des bénévoles se préparent à l'arrivée d'un vol nolisé transportant 319 réfugiés ukrainiens, le 2 juin 2022 à l'aéroport international Stanfield d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Les Martinello s’apprêtaient à rencontrer Nataliia et Zlata pour la première fois. Le contact initial s’est fait par FaceTime, mais comme Coleen connaissait la tante de Nataliia, c'était facile de faire la décision de dire oui, on va les héberger , dit Jean-Pierre.

On les a vus, ils nous ont vus. On s'est parlé, mais à travers la traduction de sa tante qui parle l’anglais et l’ukrainien, mentionne-t-il.

Les Martinello, qui n’ont jamais accueilli de réfugiés auparavant, vont vivre cette expérience au jour le jour.

On ne sait pas à quoi s'attendre d'une semaine à l'autre, on garde l'esprit ouvert , résume Jean-Pierre Martinello. On va les héberger tant qu’ils ont besoin.

Déjà 300 autres réfugiés ukrainiens dans la province

Ce vol nolisé par le gouvernement fédéral est le troisième transportant des réfugiés ukrainiens. Le 23 mai328 Ukrainiens sont arrivés à Winnipeg et six jours plus tard, 306 personnes débarquaient à Montréal.

Terre-Neuve-et-Labrador, seule province canadienne à avoir établi un bureau d’immigration en Pologne, avait également organisé un vol nolisé pour transporter 166 réfugiés ukrainiens, dont 55 enfants, jusqu’à Saint-Jean de Terre-Neuve. Ces personnes sont arrivées dans la province le 9 mai.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (2e à partir de la droite), était à l'aéroport de Saint-Jean le 9 mai pour accueillir 166 réfugiés ukrainiens arrivés par un vol nolisé par la province. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui ont atterri jeudi à Halifax rejoignent quelque 300 autres réfugiés ukrainiens qui sont arrivés dans la province récemment, a indiqué jeudi dans un entretien la ministre néo-écossaise du Travail, des Compétences et de l'Immigration, Jill Blaser.

Celle-ci a salué les efforts de la communauté ukrainienne déjà établie dans la province. Les réfugiés, dit-elle, trouveront la sécurité en Nouvelle-Écosse, et ils auront le temps de réfléchir à un retour en Ukraine lorsque la situation le permettra, ou à la construction d'une nouvelle vie au Canada.

Nous espérons qu'ils décident de vivre ici , a avancé la ministre.

Lyubov Zhyznomirska attendait l'arrivée des Ukrainiens, jeudi. Photo : CBC

Lyubov Zhyznomirska, vice-présidente de la branche en Nouvelle-Écosse du Congrès Ukrainien-Canadien, a expliqué qu’en plus des bénévoles, les réfugiés auront le soutien des services d’immigration à Halifax et des YMCA locaux. J’espère qu’ils vont avoir ce dont ils ont besoin , a-t-elle mentionné dans la journée de jeudi.

C’est avec des émotions quand même mitigées que Mme Zhyznomirska envisageait l’arrivée du vol nolisé, étant donné la gravité de la situation en Ukraine.

Elle se disait néanmoins excitée de rencontrer de nouvelles personnes, de faire sa part pour les aider et de souder les liens de la diaspora ukrainienne.

Des gens attendent l'arrivée d'un vol transportant environ 300 réfugiés d'Ukraine, jeudi à l'aéroport d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, était présent à l’aéroport pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Sean Fraser, le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui est également député de Central Nova, s’y trouvait aussi.

Une fois de plus, les Canadiens ouvrent leur cœur et accueillent chaleureusement les Ukrainiens qui fuient la guerre injustifiable que Poutine mène contre leur pays , a déclaré le ministre Fraser par communiqué, jeudi.

Il a indiqué que 115 000 réfugiés ukrainiens ont reçu l’autorisation de venir au Canada, et que 32 000 sont déjà au pays.

D’après le reportage d’Adrien Blanc