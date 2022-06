Le Journal Le Soir change de main

Celui-ci agira à titre d'éditeur pour le média en ligne.

C’est une belle aventure pour nous qui s’entame. Ça nous permet de prendre la destinée du journal Le Soir et de développer la plateforme avec plus d’entrain et de vigueur , explique-t-il.

Le nouveau copropriétaire et ami personnel du candidat péquiste assure que le journal maintiendra une ligne éditoriale indépendante.

Soyez assurés que Le Soir n’aura aucune influence pendant la prochaine élection. Ce n’est pas parce que son ancien propriétaire est candidat péquiste que nécessairement il n’aura pas à répondre à nos questions, qu’il n’aura pas à étaler sa vision et la façon dont il veut mener la circonscription s’il veut être élu le 3 octobre prochain , explique Olivier Therriault.

« Les mêmes questions seront posées à Samuel Ouellet qu’à Maïté Blanchette-Vézina ou à Carol-Ann Kack. » — Une citation de Olivier Therriault, nouveau copropriétaire du Journal Le Soir

Olivier Therriault précise que son associée Louise Ringuet a, par le passé, travaillé étroitement avec la candidate de la CAQ dans Rimouski et ancienne mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette-Vézina.

La CAQ n’aura pas de traitement de faveur pour autant, ni aucun autre parti! , assure-t-il.

Les nouveaux propriétaires comptent poursuivre le développement du Journal, et le transformer sur différentes plateformes.

On veut produire d’autres contenus, on veut aller sur du multiplateforme, on veut rejoindre d’autres lecteurs de plusieurs manières, et consolider la place du Journal Le Soir , explique Olivier Therriault.

Éviter les conflits d'intérêts

De son côté, l'ancien propriétaire Samuel Ouellet indique avoir voulu vendre le journal pour éviter tout conflit d'intérêts et tout imbroglio possible auprès des électeurs de la circonscription de Rimouski.

Mon but, c’est de respecter l’engagement que j’avais pris de me séparer de mes intérêts dans le Journal pour mener à bien une campagne , raconte-t-il.

Samuel Ouellet a remporté l'investiture péquiste dans Rimouski. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Il promet d'ailleurs, s'il est élu, de porter à l'Assemblée nationale l'importance, pour les régions et le Québec en général, d'avoir des médias forts.

Ça nous prend des structures qui permettent que le financement de ces organisations soit efficace. C’est certain que je vais toujours plaider pour qu’on puisse faciliter la vitalité et la santé des médias , explique-t-il.

« Assurons-nous d’avoir des médias qui sont en grande santé, c’est essentiel pour une démocratie. » — Une citation de Samuel Ouellet, candidat pour le Parti québécois dans Rimouski

Il croit que le prochain défi des nouveaux propriétaires, et des médias en général, est de trouver un moyen de rejoindre directement leurs lecteurs et utilisateurs sans passer par le carcan des algorithmes des géants du numérique.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Samuel Ouellet assure que le média, qui a été créé en octobre 2019, est devenu rentable l’année dernière.

Selon lui, le Journal Le Soir rejoint 100 000 utilisateurs uniques par mois.