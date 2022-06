Cendrine Browne honorée par l’Association canadienne des sports d’hiver

Un mois et demi après avoir décidé d’accrocher ses skis, la fondeuse Cendrine Browne a été décorée de la plus haute distinction individuelle des sports d’hiver canadien, mercredi.

La résidente de Saint-Ferréol-les-Neiges est la récipiendaire du prix John Semmelink, remis annuellement par l’Association canadienne des sports d’hiver à l’athlète qui représente le mieux le Canada sur la scène internationale par son intégrité, son comportement et ses aptitudes .

Je ne m’attendais pas à ça. C’est le plus grand honneur que j’ai jamais reçu. Je pense que ça boucle encore mieux la boucle de ma carrière , se réjouit la nouvelle retraitée qui est devenue la première Québécoise à remporter le prestigieux prix depuis la skieuse et lugeuse Linda Crutchfield, en 1965.

Je suis vraiment très flattée que l’association reconnaisse tous mes efforts. Non seulement pour mes résultats de l’hiver dernier, mais aussi pour mon implication dans la communauté et mon leadership , poursuit Browne, qui a mis fin à une carrière internationale de 10 ans, en avril, après une excellente 16e position à l’épreuve de 30 km des Jeux olympiques de Pékin.

Tourner la page

Il faut dire que l’athlète de 28 ans revenait de loin. Victime d’une dépression après sa participation aux Jeux olympiques de PyeongChang, coupée de l’équipe nationale par Nordiq Canada, Cendrine Browne a livré un bras de fer de deux ans à la fédération tout en continuant à compétitionner à ses frais sur le circuit international.

La fondeuse retraitée Cendrine Browne Photo : Radio-Canada

Ce n’est que cette saison, après un important remaniement chez Nordiq Canada, qu’elle a finalement retrouvé sa place dans la formation nationale. Ça a été un peu bizarre que ce soit Nordiq Canada qui annonce que je gagnais le prix mercredi, mais en même temps ça montre que j’avais raison dans tout ça. Ça me permet de faire la paix avec la situation. Ça clôt le dossier et on est prêt à rebâtir les ponts.

Des projets pour Féminaction

Car même si elle est aujourd’hui à la retraite, aux études à temps plein, Browne souhaite garder un lien avec la fédération. Ses propres réflexions sur la place des femmes dans le monde du ski de fond québécois et canadien l’ont amené à créer l’organisme Féminaction, il y a un an, avec sa coéquipière Laura Leclair.

Les deux athlètes organisent des camps d’été pour les jeunes fondeuses et parcourent la province pour donner des conférences et formations dans les clubs régionaux.

Ça va être une autre belle année pour nous. On a plus de temps. On commence à avoir plus de notoriété. On a même été approché par l’équipe nationale pour faire un camp avec l’équipe de développement. Ça regarde bien.