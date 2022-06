La radio d’ICI Estrie atteint de nouveaux sommets dans le sondage Numéris 2022

La station a maintenu son premier rang sur le plan des parts d'écoute sur toutes les journées.

Par ici l'info, l’émission matinale pilotée par Renée Dumais-Beaudoin, a gardé la mainmise sur le premier rang le matin en Estrie, et a également atteint un nombre record au niveau de ses parts d’écoute.

L’émission Vivement le retour, animée l’après-midi par Mathieu Beaumont, a quant à elle connu une progression fulgurante et se hisse au 2e rang dans la région au niveau des parts d’écoute, avec des nombres jamais vus pour l’émission de retour à la maison.

On est vraiment heureux. C’est tellement un privilège que les auditeurs nous font de nous choisir pour les accompagner. [...] De savoir qu’ils se tournent vers nous de plus en plus nombreux, c’est exceptionnel , s’est exclamé Mathieu Beaumont.