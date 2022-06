Andrea Horwath annonce qu’elle quitte la chefferie du NPD de l’Ontario

Ce soir est venu le moment que je passe le flambeau de donner le leadership du NPD , a-t-elle déclaré lors de son discours devant les partisans jeudi soir dans son fief de Hamilton, émue aux larmes.

« Je ne pleure pas de tristesse, mais de fierté. Regardez ce que nous avons réussi à faire ensemble. Ensemble nous avons créé un parti qui est plus fort et plus près de gouverner que jamais auparavant. On n’y est pas arrivé cette fois-ci, mais sachez que le nous allons continuer à être les champions puissants pour continuer à nous battre contre les coupures de Doug Ford. »