Les règles se durcissent pour les propriétaires d’animaux de compagnie à Winnipeg

Pour renouveler leur licence, les propriétaires devront montrer une preuve de vaccination à jour contre la rage de leur animal. Ils devront aussi présenter un historique de la propriété de l’animal qui indique s'il a déjà été en fourrière ou s'il a déjà eu un comportement à risque pour la communauté.

La réglementation municipale se durcit également pour les propriétaires de chiens dits dangereux. En plus des règles déjà en vigueur pour tous les chiens, le maître d’un chien dangereux doit s’assurer que son animal se trouve dans un endroit clos et verrouillé quand il est dehors sur sa propriété.

Le propriétaire du chien catégorisé dangereux devra également souscrire une assurance responsabilité civile complète qui couvre un minimum d’un million de dollars en cas de blessure ou de dommage causé par l’animal. Parmi les autres obligations à la charge du propriétaire d’un animal dangereux, la certification par un dresseur est obligatoire.

Avant de les rendre à leur propriétaire, les refuges pour animaux sont désormais autorisés à stériliser tous les chiens et chats sans permis ainsi que ceux avec permis ayant déjà été récupérés par la fourrière deux fois.

Dans tous les cas, des amendes forfaitaires ont été prévues par la Ville à l’encontre des propriétaires dans l’illégalité.

La météo pourrait vous jouer des tours

La Ville de Winnipeg confirme l’interdiction de laisser son animal de compagnie sans surveillance dans son véhicule lorsqu’il fait froid (moins de -10 °C) ou chaud (plus de 22 °C).

De plus, le site officiel de la Ville précise que faire du vélo avec votre chien attaché au vélo ou à un appareil similaire est interdit lorsque la température est de 22° C ou plus .

Sans considération des conditions météorologiques, il est également interdit d'enchaîner et d'héberger les chiens à l'extérieur pendant des périodes prolongées. Une surveillance est également requise pour les chiens placés temporairement à l'extérieur , précise le site Internet de la Ville.

La Ville réglemente l’utilisation des pièges L'utilisation extérieure de pièges destinés à capturer un animal vivant est autorisée sous condition.

L'utilisation extérieure des pièges à pattes est interdite.

L'utilisation extérieure de pièges collants est interdite.

L'utilisation de rodenticide à l'extérieur ne peut être effectuée que par des sociétés de lutte antiparasitaire ou des agences gouvernementales agréées.

Enfin, afin de préserver les animaux sauvages, il est également interdit de nourrir la faune, sauf les oiseaux.