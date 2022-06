Gilles Bisson, député depuis 1990, est défait à Timmins

M. Pirie était depuis 2018 maire de la Ville de Timmins.

Il récolte environ le deux tiers des votes.

Gilles Bisson a subi un infarctus en avril, qui n’a pas remis en doute sa participation aux élections.

Il n’y avait pas de candidat libéral à Timmins.

Le Nouveau Parti démocratique victorieux dans le Grand Sudbury

La néo-démocrate France Gélinas obtient un 5e mandat comme députée de Nickel Belt, selon les prévisions de CBC/Radio-Canada.

France Gélinas a été élue pour la première fois en 2007. Photo : Radio-Canada / Sara Maccagnan

Élue pour la première fois en 2007, elle était la porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé au moment du déclenchement des élections.

Mme Gélinas avait une majorité de 2840 votes après le dépouillement de 34,5 % des bureaux de vote sur le progressiste-conservateur Randy Hazlett.

Son collègue dans la circonscription de Sudbury, Jamie West, a quant à lui été réélu pour un second mandat.

Pendant son premier mandat, il a été porte-parole de l’opposition en matière d'infrastructures du Nord, de transport et de voirie.

Jamie West en chambre. Photo : Assemblée législative de l'Ontario

Selon le décompte partiel des votes, son avance est plus faible que lors de l’élection précédente.

En 2018, il avait obtenu deux fois plus de votes que ses deux plus proches adversaires, le progressiste-conservateur Troy Crowder et le libéral Glenn Thibeault.

Ce dernier avait été élu à la faveur d’une élection partielle en 2015, à la suite de la démission de Joe Cimino pour des raisons de santé.

Vic Fedeli réélu

Le progressiste-conservateur Vic Fedeli est réélu dans la circonscription de Nipissing.

Vic Fedeli est député depuis 2011. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Il a notamment battu deux conseillères municipales : Erika Lougheed d’East Ferris qui se présentait pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) et Tanya Vrebosch, de North Bay, la candidate libérale dans la circonscription.

En 2018, M. Fedeli avait obtenu 6604 votes de plus que le candidat néo-démocrate.

Retour sur le jour du vote

La plupart des bureaux de vote sont fermés en Ontario, y compris dans le Nord. Les résultats pour la région seront ajoutés dans ce texte au fur et à mesure qu'ils seront confirmés.

Près d'une trentaine de bureaux de vote à travers la province resteront ouverts plus longtemps. Voici ceux qui se trouvent dans une circonscription du Nord de l'Ontario.

Algoma—Manitoulin : bureau numéro 4 - 23 h

Parry Sound—Muskoka : bureau numéro 52 - 21 h 10

Parry Sound—Muskoka : bureau numéro 30 - 21 h 30

Thunder Bay—Atikokan : bureau numéro 55 - 21 h 45

Kiiwetinoong : bureau 19 - 23 h

Kiiwetinoong : bureau 28 - 21 h 30

Élections Ontario a confirmé qu'il y a eu des problèmes techniques après l'ouverture des bureaux de vote jeudi matin.

Sandra McLennan, une résidente de Sault-Sainte-Marie, a confié à sa sortie du bureau de vote que tout s'était bien déroulé pour elle.

Sandra McLennan, une électrice de Sault-Sainte-Marie, estime que le vote électronique améliore grandement le processus démocratique. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Le processus était très facile cette année - il était automatisé, si on compare aux élections précédentes. J'ai l'impression que vote électronique minimise le risque de faire des erreurs lorsqu'on vote.

Des électeurs rencontrés à Sudbury ont aussi indiqué avoir pu voter sans difficulté.

Mitch Case, conseiller régional de la Nation métisse de l’Ontario, estime que les Autochtones et les Métis sont parmi les grands oubliés de l'élection.

Dans les communautés métisses, je n'ai pas senti qu'il y avait de l'intérêt pour les élections, parce qu'aucun parti n'a pris d'engagements sérieux envers la Nation métisse de l'Ontario, ou envers les Autochtones en général , affirme-t-il.

Mitch Case, le conseiller régional de la Nation métisse de l'Ontario, comptait se rendre au bureau de vote en fin d'après-midi jeudi. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

