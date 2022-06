Michel St-Gelais quittera la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Cet organisme couvre les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord en plus du secteur de Chibougamau-Chapais dans le Nord-du-Québec.

Après 17 ans d'implication, dont presque sept ans à la direction générale de l'organisme, Michel St-Gelais quittera ses fonctions à la fin du mois de juin.

Une offre d'emploi est arrivée sur la table. Après plusieurs réflexions, plusieurs discussions avec ma famille, j'ai décidé de relever un nouveau défi , a-t-il expliqué.

Michel St-Gelais quittera le coeur gros, mais il conservera le souvenir de moments et de rencontres inoubliables.

« Ç'a été un coup de foudre avec eux il y a 17 ans. Ç'a été une relation très particulière que j'ai entretenue avec les personnes en situation d'itinérance. De perdre le lien de proximité avec ces gars-là, maintenant ces femmes-là, c'est le plus gros deuil que j'aurai à faire » — Une citation de Michel St-Gelais

Il conserve la satisfaction d’avoir joué un rôle important dans la vie de nombreuses personnes au fil des ans.

C'est certain qu'il y a une forme de tristesse, de nostalgie. J'aurai un deuil à vivre de m'éloigner de ces chers itinérants que j'aime énormément, que j'ai côtoyés longtemps. (...) Quand les gens s'en sortent et reviennent nous voir pour nous dire merci, qu'ils disent: ''J'ai une stabilité, un emploi, je suis retourné à l'école'', ces moments-là sont gravés dans ma mémoire. Mais aussi des événements très tristes. On a accompagné des gens dans la mort, dans la curatelle, la détention. Moi, je ne perdais pas espoir pour eux , s’est-il rappelé.

Le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, a été particulièrement occupé durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La pandémie a malheureusement exacerbé la détresse des personnes vulnérables et bien des drames ont frappé cette communauté.

On ne peut pas rejeter ces événements-là d'une réflexion. Les dernières années ont été très difficiles , a-t-il reconnu.

Michel St-Gelais quitte malgré tout avec le sentiment du devoir accompli, d'autant plus que le déménagement de la Maison d’accueil au couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement devrait se faire finalement en novembre prochain.

C'est un bon moment pour donner la transition. Oui, ça va peut-être être difficile dans les prochaines semaines. Mais la Maison d'accueil a de beaux projets. La communauté est derrière nous , a assuré celui qui demeure directeur général jusqu'à la fin du mois.

Son implication au sein de la Fédération régionale ne le gardera pas bien loin du milieu communautaire. Elle regroupe 76 OSBL d’habitation dans 38 municipalités.

Je me convaincs en me disant que je vais travailler quand même au niveau du logement pour les gens qui ont des besoins particuliers. Mais ce contact-là quotidien va me manquer énormément. (...) C'est une cause de coeur. C'est un amour qui ne se termine pas là , a-t-il conclu.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche