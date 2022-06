Santé mentale : des logements de qualité pour favoriser la réinsertion sociale à Malartic

L’organisme à but non lucratif, qui souhaite amasser une somme de 50 000 $, travaille principalement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Des activités d’entraide, du transport médical et une aide alimentaire sont parmi les services offerts.

La mission de cet organisme-là était aussi de trouver une façon de les loger. Depuis plusieurs années, ils travaillaient à lever un bâtiment. Dans ce cas-ci, c’était 19 logements, des 3 et demi, pour aider les gens à se loger de façon convenable , précise Martin Ferron, maire de Malartic.

Les premiers locataires y sont attendus pour le 1er août.

Les travaux de construction des Habitations Tournesols au Soleil ont commencé l'année dernière. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

On part de zéro

Confrontées à un manque important de ressources, les personnes aidées par le Groupe Soleil verront bientôt leurs conditions de vie et leurs chances de réinsertion sociale s’améliorer considérablement.

On part de zéro. Ce sont des gens à très faible revenu, souvent les plus démunis de notre société. Ils se retrouvent souvent avec plus rien, à la rue ou à l'hôpital. Puis, quand c’est le temps de revenir en société, on a la chance aujourd’hui d’avoir un immeuble , se réjouit M. Ferron.

Le maire de Malartic, Martin Ferron (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les fonds récoltés permettront aux bénéficiaires de se procurer des biens nécessaires à leur emménagement, tels que des électroménagers, des meubles ou des vêtements.

La municipalité de Malartic, pôle important en santé mentale dans la région, annonce d’ailleurs avoir ouvert le bal avec un don de 10 000 $.