Bouleversements à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, pour le bien des patients

L’urgence aura une nouvelle entrée. L’entrée des ambulances sera refaite et munie d’une aire de décontamination. Il y aura plus de proximité entre l'inscription, le triage et la salle de traitements, entre le poste des infirmières, la salle de réanimation et la radiologie. Les six civières se trouveront chacune dans un cubicule plutôt que d'être regroupées dans une grande salle. La salle de psychiatrie sera mieux adaptée. Les trois lits des soins intensifs seront isolés du reste.

Les soins intensifs de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ces travaux vont, entre autres, assurer une meilleure intimité aux patients.

On a travaillé beaucoup pour que ça soit confidentiel, explique Marthe Isabel, assistante infirmière-chef des soins critiques. Tout le monde entendait [auparavant, lorsqu'on parlait aux patients NDLR]. Il n’y avait que des rideaux qui séparaient les patients.

La configuration actuelle des locaux obligeait les patients à effectuer beaucoup de déplacements, un inconvénient majeur qui sera aussi corrigé.

Une fois ces travaux terminés, le travail du personnel devrait aussi être facilité. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

On trouvait ça épouvantable de les faire marcher, ajoute Mme Isabel. Pour nous aussi comme personnel. On n’aura plus besoin de courir pour aller chercher du matériel. Vous savez ici, c’est les secondes qui comptent. Si on peut sauver des pas, on peut sauver des vies.

La patience sera de mise

Dès mercredi prochain, tous les services seront accessibles au 5e étage de l'hôpital, plutôt qu'au rez-de-chaussée. Cet étage est normalement entièrement dédié à la comptabilité.

Des travaux sont en cours jusqu'à mercredi pour adapter les locaux du 5e étage. Photo : Radio-Canada

Le directeur des services techniques du CISSS de la Gaspésie, Harris Cloutier, demande aux visiteurs d'être patients pendant ces réaménagements. Des panneaux indicateurs et des agents à l’accueil accompagneront les usagers durant les travaux.

Deux agents de repérage vont accueillir et accompagner les gens jusqu’au cinquième étage durant tout le temps des travaux. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le maintien des activités pendant les rénovations représente un défi majeur. Il a fallu relocaliser les deux services en fonction de la sécurité des patients sans interruption des services , mentionne M. Cloutier.

Il était tout de même temps de faire ces changements selon lui. L’urgence date de 1972 et elle est peu fonctionnelle, rappelle-t-il. Ça fait plusieurs années qu’on en parle mais là, on est heureux de montrer que les travaux se réalisent.

Les départements sont vétustes et mal adaptés. L'équipement sera à la fine pointe de la technologie. Le directeur estime que la modernisation des locaux rendra le milieu de travail plus attrayant pour le personnel.

M. Cloutier précise que les coûts de ces aménagements sont passés de 9 à 13 millions de dollars, en raison de l’inflation et de la surchauffe sur les marchés.

La fin des travaux est prévue pour l’hiver 2023.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes