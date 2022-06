Une compétition de curling d’envergure à Saint-Félicien tout le mois d’août

Plusieurs compétitions de curling d’envergure internationale se dérouleront cet été, du 9 au 29 août, à Saint-Félicien. Réunies sous le nom de Série estivale, ces compétitions réuniront des joueurs professionnels et amateurs provenant de différents pays comme le Japon, le Kenya, le Mexique, la Suisse et le Nigéria.

Une centaine d'équipes devraient être présentes au Centre récréatif Marianne St-Gelais pour se partager plus de 100 000 $ en bourses.

Des camps de formation et des essais gratuits pour la population sont aussi prévus. L'ensemble des événements est organisé par Curling Saguenay, en partenariat avec la Ville de Saint-Félicien.

C'est une fierté de pouvoir amener des compétitions d'envergure internationale comme ça dans le haut du Lac. C'est très bon pour le développement de Saint-Félicien et de ses environs , s’est réjoui Robert Desjardins, président de Curling Saguenay.

Robert Desjardins, qui est actif comme joueur sur la scène provinciale, nationale et même internationale, mise sur le développement de son sport.

Le nombre de personnes, de Québécois, qui regardent le curling à la télévision a beaucoup augmenté, mais ça s’est peu traduit par une augmentation de participation dans les clubs de curling. Alors, nous on veut tabler un peu là-dessus, parce qu’on sait qu’il y a plus de gens qu’avant qui connaissent le curling. Maintenant, c’est de les amener à venir l’essayer parce que c’est un sport qui, lorsqu’on l’essaie, la plupart du temps, on tombe en amour , a-t-il expliqué.

Traditionnellement, les tournois de curling se tiennent plutôt en automne et en hiver. Pour Robert Desjardins, les dates choisies auront certains avantages.

Le fait de le faire en aréna au mois d'août, ça permet à certaines équipes ou associations de commencer les démarches pour le développement de leur équipe plus tôt en saison , a-t-il dit aussi.

L’événement comprend une série de huit compétitions de curling, dont cinq internationales, qui auront lieur du vendredi au lundi, et trois ouvertes à la population, du mardi au jeudi.

On pense que ça va être un grand succès, déjà là on a 50 % des plages horaires qui sont déjà réservées et on sait que généralement les équipes commencent à faire leur horaire à la mi-juin, alors on est juste début juin et c'est déjà de bon augure , a ajouté Robert Desjardins.

Avec les informations de Katya D'Amour