Jean Charest s'engage à revoir le fonctionnement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada « à la lumière de ce que demande [François] Legault » s'il remporte la course à la chefferie conservatrice et devient ultimement premier ministre.

En entrevue jeudi à l'émission Midi info, le candidat à la succession d'Erin O'Toole a déclaré qu'il n'était pas fermé à l'idée d'accorder plus de pouvoirs à Québec en matière d'immigration, comme le demande la CAQ . En fait, selon lui, c'est tout le fonctionnement du ministère responsable qu'il faudra revoir.

Honnêtement, au ministère de l'Immigration, à Ottawa, c'est très, très laborieux et c'est pénible. Il y a des délais. Il faut revoir le fonctionnement du ministère, et moi, je le reverrai à la lumière de ce que demande M. Legault et je le remercie dans un esprit d'ouverture , a déclaré M. Charest.

« Je ne suis pas fermé, mais le point de départ [...] c'est qu'il faudra revoir tout le fonctionnement [...] du ministère de l'Immigration [pour] nous permettre d'être en phase avec les besoins que nous avons de recruter des talents partout sur la planète. Mon ambition, c'est ça, et je le ferai en collaboration avec le Québec et en respectant les compétences des uns et des autres, dans un esprit d'ouverture. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada

Jean Charest, qui a été premier ministre du Québec de 2003 à 2012, convient que la province fait face à des défis majeurs en matière linguistique et culturelle – une question sur laquelle le gouvernement provincial ne doit pas être le seul à se pencher.

On s'entend sur le fait que toute la question de l'avenir de la langue, la culture au Québec, c'est un enjeu extrêmement important , a-t-il souligné. Ça va de soi pour le premier ministre du Québec, mais ça va de soi aussi pour le premier ministre du Canada.

M. Charest affirme par ailleurs qu'à l'époque où il était ministre fédéral dans le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney, il avait soutenu l'accord conclu avec le Québec pour permettre à celui-ci de sélectionner ses immigrants économiques.

Pendant ce temps, la course à la direction du Parti conservateur se poursuit. Les sympathisants ont jusqu'à vendredi inclusivement pour prendre leur carte de membre afin de participer au vote postal qui aura lieu cet été dans le but de trouver un successeur à Erin O'Toole, qui a été éjecté de la chefferie en février.

Dans le cadre de cette campagne, Jean Charest a mis en avant une quinzaine de « politiques », dont une sur la mobilité de la main-d’œuvre , qui repose entièrement sur l'immigration.

Le candidat propose notamment de créer un registre national pour la reconnaissance des titres de compétences pour tous les travailleurs sous réglementation fédérale afin de permettre aux provinces de souscrire à un ensemble unique de normes fondées sur les compétences et d'offrir aux travailleurs un portail pancanadien pour les demandes et une voie claire pour faire reconnaître leurs titres de compétences .

Il aimerait aussi donner à chaque diplômé international d'une université canadienne un droit immédiat au travail et une voie claire vers la citoyenneté, tout en sévissant contre les faux collèges qui vendent des visas canadiens .