Embracer se lance dans la préservation des jeux vidéo

Imaginez un lieu où tous les jeux vidéo physiques, les consoles et les accessoires seraient réunis au même endroit. Et pensez à tout ce que cela pourrait signifier pour la culture des jeux et pour permettre la recherche sur les jeux vidéo , peut-on lire sur le site du groupe Embracer, en guise d’introduction pour l’Embracer Games Archive.

L’objectif du groupe, anciennement appelé THQ Nordic, est de sauvegarder autant que possible l’industrie du jeu vidéo .

Jusqu’ici, 50 000 jeux, consoles et accessoires liés à l’industrie vidéoludique sont préservés dans un coffre-fort en Suède, là où se trouve le siège social de l’entreprise. Une équipe composée d’un PDG, mais aussi d’un archiviste et d’un ingénieur technique, entre autres personnes, a été mise sur pied précisément pour l’Embracer Games Archive. Les personnes curieuses peuvent par ailleurs suivre son travail sur la chaîne YouTube du groupe Embracer.

Vers un accès au public

Encore à ses balbutiements, l’Embracer Games Archive n’a pas rendu les archives publiques. Toutefois, la création d’une base de données de la collection qui serait accessible pour les journalistes et les universitaires, mais également pour les musées est dans les cartons. L'entreprise a aussi pour ambition de montrer sa collection de jeux vidéo, notamment dans des expositions itinérantes.

Plusieurs initiatives d’archivage du jeu vidéo existent déjà, plus souvent à l’initiative du public. Pensons notamment à Internet Archive, qui, d’un effort collectif mené par des internautes, est parvenu à préserver nombre de jeux vidéo basés sur Flash, avant la disparition du logiciel en janvier 2021. Des musées ont aussi pour mission la conservation des jeux vidéo, comme The Strong Museum, aux États-Unis, aussi responsable du Temple de la renommée du jeu vidéo.

Embracer Group contient un riche catalogue de jeux vidéo, notamment en raison de ses acquisitions, par exemple celle des studios Gearbox et, plus récemment, celle des studios nord-américains de Square Enix, qui développent des séries comme Tomb Raider et Deus Ex.