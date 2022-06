Succès scolaire, entrepreneuriat et COVID-19 au cœur des consultations de la DSFM

Le succès académique, l'esprit d'entrepreneuriat et la gestion de la pandémie de COVID-19 sont les principaux enjeux qui sont ressortis jusqu'à présent de ces consultations publiques, indique le directeur général de la DSFM , Alain Laberge.

Il dit que des parents ont émis, entre autres, le souhait de voir une plus grande place accordée aux cours de métiers.

Permettre à nos jeunes d'accéder à un maximum de cours. Même s'ils ne les prennent pas tous, au moins que ces cours soient offerts , souligne-t-il.

D'autres parents souhaitent que les élèves les plus brillants reçoivent plus d'attention. Le genre de discours qu'on entend, c'est que vous faites un excellent programme pour les élèves à besoins spécifiques, mais qu’est-ce qui est fait pour ceux qui sont très en avance académiquement. Et nous sommes parfaitement d'accord avec les parents , note le directeur général de la DSFM .

Le volet de l'entrepreneuriat, qui figure sur les quatre axes proposés par la DSFM dans le cadre de ces consultations, a aussi été abordé. Certains parents souhaitent que leurs enfants soient mieux outillés afin de développer un esprit d'entrepreneuriat.

Ce qu'on recueille comme témoignages, c'est de dire qu'on peut faire de l'entrepreneuriat lorsqu'on fait du français ou des mathématiques. Les parents nous disent de les aider à garnir le coffre d'outils des élèves pour que cet esprit d'entrepreneuriat se reflète dans toutes les sphères , note Alain Laberge.

La gestion de la pandémie de COVID-19 par la DSFM était également au cœur des discussions. Alain Laberge affirme que les parents ont demandé si la division scolaire était prête pour l'apprentissage à distance au début de la pandémie.

On leur a carrément dit que quand la crise sanitaire a commencé, il n'y avait pas une division scolaire qui était prête à 100 % à aller dans cette direction-là. Je pense que même le ministère de l'Éducation l'a constaté, on doit avoir un plan d'urgence plus robuste entre la province et les divisions scolaires , précise-t-il.

Alain Laberge précise que la DSFM a beaucoup appris de la situation créée par la pandémie.

Les rencontres visent à brosser un portrait d’ensemble des attentes de la communauté par rapport à l’éducation en français au Manitoba.