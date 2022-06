« C’est l’homme le plus atroce du Québec », une ex-conjointe de Pascal Martel

La version originale de ce texte a été modifiée.

Le 26 mars dernier, un corps a été retrouvé dans la cour arrière de la résidence où vit Pascal Martel, à Nicolet. Son fils, Jason Martel, accusé du même crime, a pour sa part été remis en liberté mercredi sous certaines conditions.

La victime, dont l’identité n’a pas été confirmée par la Sûreté du Québec (SQ), serait Florand Dumas, un homme ayant une déficience intellectuelle qui vivait chez Pascal Martel.

C’est l’homme le plus atroce du Québec , a dit l’une de ses ex-conjointes, Chantal Martel. Elle, ainsi que trois autres femmes ont toutes eu un enfant de Pascal Martel, tous nés la même année. On a eu quatre enfants en 1998. On a tous passé entre ses griffes. L’histoire est la même pour nous quatre. On a perdu nos enfants , raconte Carmen.

Le récit de leur vie partagée avec Pascal Martel n’est que violence, abus et contrôle, disent-elles.

Chantal Martel raconte avoir réussi à le quitter au bout de 6 ans de violence. Il nous a fait vivre l’enfer. Il nous a isolées de notre famille , résume-t-elle la gorge serrée par l’émotion.

Une quatrième ex-conjointe n’était pas présente au palais de justice jeudi matin puisqu’elle gardait chez elle son fils, Jason, qui a été libéré sous conditions. Ça fait 24 ans que j’attends , a lancé Chantal Martel à son arrivée au palais de justice. Elle croit fermement que Pascal Martel ne doit pas être remis en liberté. On veut qu’il nous regarde dans le blanc des yeux [...] Juste de savoir qu’ici, aujourd’hui, les trois femmes qu’il a traumatisées, qu’on puisse être toutes là pour lui dire que pour la première fois de notre vie, tu ne nous fais plus peur. C’est terminé .

La peur de dénoncer

Chantal Martel raconte avoir vécu l’enfer à ses côtés et se compte chanceuse d’être parvenue à se libérer de son emprise pour mettre son fils à l’abri. Elle explique s'être sentie plus en sécurité avec lui que loin de lui à toujours s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver.

C’est le réflexe qu’elle a développé, à l’instar de bien d’autres femmes. Les femmes deviennent très actives dans leur protection. Elles développent inévitablement des stratégies pour soit protéger ou faire baisser une tension ou se protéger de plusieurs façons. Pour être capables de se protéger, elles doivent pouvoir jauger l’état du conjoint , ce qu’elles ne sont plus en mesure de faire si elles partent, explique Annie Houle, co-coordonnatrice de la Maison La Nacelle, à Nicolet.