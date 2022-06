Un projet de 3 M$ pour la microbrasserie Hopera de Jonquière

Le bâtiment construit sur mesure comprendra également un salon de dégustation et une boutique. C’est le projet sur lequel planche la microbrasserie Hopera depuis plusieurs mois.

Promotion Saguenay, qui souhaite relancer le parc industriel de Jonquière, a permis aux propriétaires de mettre la main sur un terrain au coin des rues Alexis-le-Trotteur et de l’Usinage au coût de 50 000 $. La construction d'une bâtisse de 7000 pieds carrés permettra de tripler la production.

Le projet de 3 M$ prévoit également une boutique et un salon de dégustation. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

On est passé en cannettes il y a environ un an et demi. Avant ça, on était en bouteilles et on était capable de fournir à l’extérieur de la région. Depuis le passage à la cannette, on a tellement distribué dans la région, qu’on n’a plus été capable de distribuer ailleurs , a souligné Vladimir Antonoff, un des trois copropriétaires de la microbrasserie.

La nouvelle usine produira 300 000 litres de bière par année. Le restaurant de la rue Saint-Dominique demeurera ouvert.

Pour l’instant, ça va être juste de fournir à la demande, d’être en mesure de subvenir aux demandes du bar, à la boutique qu’on va avoir sur place, à la région et un petit peu à l’extérieur et, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, à l’international , a élaboré Vladimir Antonoff.

Le nouveau bâtiment sera situé dans le quartier industriel de Jonquière. Photo : Avec la gracieuseté de Proco.

L’entreprise régionale Proco a obtenu le contrat de construction de l'usine. Elle aura pignon sur rue près du futur stade de soccer de Saguenay, à proximité de la piste cyclable, tout près de l’entreprise amie de Hopera, la microbrasserie Pie Braque.

Les gens vont pouvoir déguster et consommer de la bière sur place en regardant dans l’usine. Tout a été pensé pour faire toute la production au même endroit , a expliqué un autre copropriétaire, Patrick Voyer, qui est également directeur des opérations.

La microbrasserie veut continuer d’encourager les compagnies d’ici. Les cuves seront fabriquées au Saguenay-Lac-Saint-Jean et la machine de remplissage des cannettes proviendra de l’Ouest canadien au lieu des États-Unis.

On veut se soutenir les uns les autres. En ce moment, je pense que c’est très important , a exprimé Vladimir Antonoff.

Patrick Voyer, directeur des opérations à la microbrasserie Hopera, Karine Samson, membre de l'administration, et Vladimir Antonoff, copropriétaire de l'entreprise Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

En pleine effervescence, l'industrie québécoise de la microbrasserie accueillera donc un nouveau joueur et de nouvelles saveurs.

Notre nom est déjà fait, mais ça va vraiment nous permettre de prendre de l’expansion partout au Québec , a ajouté la copropriétaire Karyne Samson.

La première pelletée de terre sera soulevée ici dans le parc industriel de Jonquière à la fin de l’été. L’ouverture aura lieu en grande pompe en 2023.

D’après un reportage de Mélyssa Gagnon