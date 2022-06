Prix du carburant : les opérateurs touristiques peinent à offrir des tarifs abordables

La haute saison est habituellement de mai à septembre ou octobre, mais les prix soudainement élevés de l’essence et du diesel jettent une ombre sur leurs aspirations à être à nouveau rentables.

C’est particulièrement vrai à Twillingate, une communauté d’un peu plus de 2000 habitants dans le nord de Terre-Neuve. Surnommée la capitale mondiale des icebergs , son économie s'appuie en grande partie sur le tourisme.

Twillingate, dans le nord de Terre-Neuve, es surnommée « la capitale mondiale des icebergs ». Photo : CBC / Chris O'Neill-Yates

Terre-Neuve est une destination très dispendieuse , dit Deborah Bourden, propriétaire de l’Anchor Inn, une auberge locale. Mais Twillingate est une destination encore plus dispendieuse, parce que nous sommes, comme on dit ici, à la fin de la route .

Elle estime sur les gens des environs qui font des séjours d’une journée, ou reviennent passer une seule nuit à quelques reprises durant l’été, sont responsables de la moitié de ses revenus d’affaires.

La capitale, Saint-Jean, est à six heures de route. Avec le prix de l’essence, Deborah Bourden croit que les gens qui planifient normalement de faire un court voyage d’un jour ou deux à Twillingate vont y penser deux fois cette année.

Deborah Bourden est propriétaire de l'hôtel Anchor Inn, à Twillingate, dans le nord de Terre-Neuve. Photo : CBC / Garrett Barry

Les prix élevés du carburant ont aussi fait monter le coût des livraisons d’aliments. L’huile de canola, par exemple, coûte trois fois plus cher. Le prix de la laitue a bondi d’au moins 30 %. Les pétoncles coûtent 25 % de plus.

Deborah Bourden relate que cela la force à prendre des décisions difficiles.

On ne peut pas vendre une frite à 12 $. On ne peut pas faire ça. Parfois, on doit aussi choisir ce qui va dans la salade, ou enlever les meilleurs aliments pour être capable de garder son prix à un niveau acceptable , dit-elle.

12 000 $ pour un tour de bateau

Barry Rogers est le président d’Iceberg Quest Tours. Le capitaine fait admirer aux touristes les icebergs qui ont fait la renommée de Terre-Neuve, ainsi que les baleines.

Le capitaine Barry Rogers est président de l'entreprise Iceberg Quest Tours, à Terre-Neuve. Photo : CBC / Garrett Barry

Avec la hausse importante du prix du diesel, les suppléments de carburant et les taxes, Barry Rogers estime que de faire le plein coûte maintenant 12 000 $. C’est trois fois plus qu’avant la pandémie.

Tout comme l’hôtelière Deborah Bourden, Barry Rogers est réticent à refiler la facture aux clients. Cela fait deux ans que des gens économisent pour voyager et venir ici dans notre belle province , dit-il, et il ne veut pas les repousser.

Il fait des ajustements, explique-t-il. Autant que possible, le bateau ne prendra pas la mer s’il n’est pas plein. Si on n’a pas beaucoup de gens inscrits pour 16 h, on propose aux clients de plutôt embarquer à 13 h , dit-il.

La vitesse du bateau sera aussi réduite, de 8 noeuds à 6 noeuds, afin de brûler le carburant moins vite. Avec ces deux solutions, Barry Rogers affirme qu’il a pu limiter à 5 $ la hausse du prix des billets pour un tour de bateau.

Des travailleurs à embaucher

Tant pour Barry Rogers que Deborah Bourden, les pénuries de main-d'œuvre sont une préoccupation. Les prix à la pompe découragent des employés potentiels qui dépenseraient leur paye juste pour conduire jusqu’au travail.

Ils habitent à 20, 30, 40 kilomètres , dit Mme Bourden. Elle dit qu’elle a une responsabilité d’au moins les payer au-dessus du salaire minimum qui est la norme dans l’industrie hôtelière.

Les réservations sont satisfaisantes jusqu’ici, dit la propriétaire de l’hôtel Anchor Inn, mais elle pense à plus long terme. La route vers une rentabilité renouvelée va demander encore plus de créativité, tant que les prix du carburant resteront élevés.

Deborah Bourden note qu’il y a un certain enthousiasme pour les voyages, car les gens en ont été plus ou moins privés pendant deux ans. L’an prochain, ça ne sera pas le cas. Et ça m’inquiète.