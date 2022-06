Bloquée par des inondations, elle va au travail en canot

Ce n'est pas notre premier rodéo avec les inondations , affirme Mme MacLean.

Nous avons eu des inondations en 2002, et à ce moment-là, je n'avais pas d'enfant, alors je me contentais de patauger tous les jours et l'eau montait essentiellement jusqu'à la mi-cuisse , explique-t-elle.

Puis nous avons eu de nouvelles inondations en 2014, j'avais ma fille à ce moment-là, donc je ne pouvais pas exactement patauger dans l'eau avec elle , ajoute-t-elle.

À ce moment, nous avons commencé à faire des allers-retours en canoë. Au cours des deux dernières années, j'ai acheté un kayak et je me suis dit que c'était beaucoup plus facile à transporter jusqu'à la route que le canoë

Mme MacLean, qui est une enseignante, dit qu'elle a observé la montée des eaux de la rivière à la Pluie au cours des dernières semaines.

Depuis quelques jours, l'eau sur la route a environ 50 cm de profondeur à certains endroits, et Mme MacLean garde son véhicule garé de l'autre côté de la route, sur un terrain plus élevé.

Selon un rapport du département américain du Commerce, le niveau de l’eau du bassin hydrographique du lac à la Pluie devrait continuer d’augmenter au cours des prochains jours.

Mère Nature est vraiment méchante

Neil Thorpe, propriétaire de la pourvoirie Landing, située dans la baie Red Gut du lac à la Pluie, constate également les effets de la montée des eaux, qui affecte l'accès à son entreprise.

Notre accès routier est maintenant sous 50 cm d'eau, tous les clients qui montent sont morts de peur en arrivant , déplore-t-il.

Tout autour de notre cour pour accéder à nos cabanes et autres, nous avons affaire à un minimum d'un pied d'eau , ajoute-t-il.

Nous ne pouvons pas fonctionner, dame Nature est vraiment méchante cette année , croit-t-il.