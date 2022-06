Possible recours légal contre le tramway : Bruno Marchand n’est pas inquiet

La contestation judiciaire envisagée contre le projet de tramway n'empêchera pas le maire de Québec de dormir. Bruno Marchand estime que son administration n'a rien à se reprocher, et qu'ils ont « fait les choses dans les règles de l'art ».

Le premier magistrat a été appelé à réagir à l'avis juridique que des citoyens désireux de contester la construction du tramway de Québec devant les tribunaux lui ont envoyé.



Conseillés par l'avocat Me Guy Bertrand, les opposants allèguent que la Ville de Québec aurait notamment imposé le projet de Tramway aux citoyens, et que des abus et actes illégaux auraient été commis par l'administration municipale lors de son élaboration. Ils reprochent également au maire d'avoir brisé des promesses, notamment sur le nombre de coupes d'arbres nécessaires à la réalisation du projet. La poursuite n'a pas encore été déposée.

Le maire de Québec Bruno Marchand au Monastère des Augustines. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

On a travaillé selon les lois, selon les règlements qui sont les nôtres, selon les lois qui gouvernent la Ville. On est en totale légitimité, donc on n'a aucune inquiétude sur ce qu'on a fait , a-t-il indiqué.

Le maire de Québec ne répondra pas à l'avis juridique que lui ont fait parvenir les citoyens. Il réitère son appui envers le projet.

« Québec mérite mieux qu'être une ville qui est figée dans le temps. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Les résultats d'un sondage commandé par la Ville de Québec portant sur l'appui des citoyens au tramway devraient être publiés la semaine prochaine.

« Loufoque »

Le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, fait également peu de cas de cette possible contestation judiciaire.

C'est une démarche qui m'apparait frivole, voire, loufoque , a-t-il réagi, jeudi avant-midi.

Le chef de Québec d'abord a également décoché une flèche à Me Guy Bertrand, qui représente les opposants au tramway dans ce dossier.

Me Bertrand aime ça avoir de la publicité. Ce qui a été produit comme avis juridique, c'est pas quelque chose que je trouve crédible , a-t-il mentionné.

Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec Photo : Radio-Canada

Le juge va trancher

La réponse des élus municipaux ne décourage pas Doris Chabot, membre du regroupement citoyen Québec mérite mieux , qui est derrière l'avis juridique.

Elle persiste et signe : le tramway n'est pas un bon projet, selon elle.

C'est pas vrai que les droits des citoyens seront pas respectés. C'est pas vrai qu'on va sacrifier le patrimoine naturel de la Ville de Québec : 1584 arbres et trois boisés pour du béton , martèle-t-elle.

Doris Chabot est membre du regroupement citoyen «Québec mérite mieux» Photo : Radio-Canada

Bien qu'elle aimerait voir le juge trancher dans cette affaire, Doris Chabot indique qu'il est trop tôt encore pour décider si la cause sera portée ou non devant les tribunaux. Elle dit attendre d'avoir une réponse quant aux avis juridiques qui ont été envoyés aux élus du gouvernement Legault.

On va attendre de voir leur positionnement , mentionne-t-elle.

Les citoyens demandent à la Ville de produire une étude comparative entre le tramway et d'autres modes de transports, comme un métro.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et Camille Carpentier