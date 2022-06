Ottawa rejette la demande d’urgence de Baffinland pour sa mine Mary River, au Nunavut

Le 26 mai, dans un ultime effort pour poursuivre sa production, Baffinland a demandé au bureau du ministre Daniel Vandal qu’une ordonnance d’urgence lui soit octroyée pour extraire et transporter six millions de tonnes de minerai de fer d’ici la fin de l’année.

Depuis 2018, l’entreprise a reçu l’autorisation temporaire de faire passer sa production annuelle de 4,2 millions de tonnes à 6 millions de tonnes. Ce permis a toutefois expiré le 31 décembre 2021 et Baffinland affirme ne pas avoir été en mesure de demander un prolongement de ce permis plus tôt en raison de la pandémie.

Cette décision survient environ deux semaines après que la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) a pris la décision de s’opposer au projet d’expansion de la mine Mary River. Cette recommandation tant attendue a été émise à l’issue d’un processus de révision de quatre ans. Elle doit être examinée par le ministre Daniel Vandal, qui déterminera si le projet ira de l’avant.

Ces dernières années, la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions a tenu un long processus de révision pour achever son examen environnemental de la deuxième phase du projet d’expansion. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Selon le ministère des Affaires du Nord, Daniel Vandal encourage Baffinland à suivre le processus habituel d’examen de la CNER .

Il est très important que toutes les parties collaborent pour protéger les moyens de subsistance et limiter les impacts sur les employés et les entrepreneurs, tout en respectant les droits des Inuit et des Nunavummiut , a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires du Nord, Ryan Cotter, dans un échange de courriels.

Le responsable des communications de Baffinland, Peter Akman, indique quant à lui que le ministre Daniel Vandal a suggéré de rencontrer Baffinland et l'Association inuit de Qikiqtani (QIA), qui représente les Inuit de l'est du Nunavut, pour finaliser le plan visant à rendre le projet viable pour 2022 et dans un avenir prévisible .

Nous nous attendons à tenir ces discussions aussi rapidement que possible et régler tous les problèmes dans l'intérêt de toutes les parties prenantes , a-t-il poursuivi. L’entreprise espère encore parvenir à une entente pour continuer de transporter six millions de tonnes par an.

Le 26 mai, Baffinland a affirmé qu’elle devra cesser sa production dès que l’extraction de 4,2 millions de tonnes de minerai sera atteinte en plus de mettre à pied plus de 1300 employés, dont 209 travailleurs inuit, si sa demande en venait à être refusée.