Le PQ d’aujourd’hui « manque de réalisme », croit Lucien Bouchard

M. Bouchard, qui a accepté d’être président d’honneur des célébrations entourant le centenaire de René Lévesque, estime que son ancienne formation politique prend ses rêves pour la réalité. Selon lui, le contexte actuel n’est tout simplement pas favorable à une telle entreprise.

Peut-on imaginer qu’un parti, en 2022, va faire une campagne électorale où il va promettre de faire un référendum s’il est élu? [...] C’est un manque de réalisme – un défaut que René Lévesque n’avait pas , précise-t-il.

Lucien Bouchard lui-même répétait souvent la nécessité de réunir les conditions gagnantes pour organiser un troisième référendum, à l’époque où il dirigeait le Québec, de 1996 à 2001. Or, ladite consultation n’a jamais eu lieu.

Il aurait été irresponsable , dit-il, d’exposer les Québécois à un troisième échec . On serait passé en dessous du plancher, après. Franchement, on ne peut pas faire de référendum au Québec – et c'est pour ça que personne n'y pense aujourd'hui – sans avoir un minimum de certitudes [...] qu'on a de bonnes chances de gagner.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Lucien Bouchard s’est entretenu avec Patrice Roy pendant une trentaine de minutes dans le cadre d’une entrevue réalisée pour le centenaire de René Lévesque. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Lucien Bouchard a accepté de se confier sur l’héritage de René Lévesque et sur la situation politique actuelle dans une entrevue dont les meilleurs extraits seront diffusés vendredi à l’émission En direct avec Patrice Roy, sur ICI RDI, et au Téléjournal 18 h, sur ICI Télé.

L’ex-premier ministre y évoque entre autres le courage de son prédécesseur, qui a dirigé le Québec de 1976 à 1984, et qui aurait fêté ses 100 ans le 24 août prochain.

Il pouvait avoir des réactions de courage, mais en même temps, il était très prudent. Il était surtout conscient qu'on ne peut pas en demander trop aux gens. René Lévesque n’en a jamais voulu aux Québécois d'avoir voté "non" au référendum. [...] Il comprenait. Il comprenait les Québécois. Il les sentait. Et jusqu'à un certain point, il partageait également leurs inquiétudes.

Fondé par René Lévesque dans le but de faire du Québec un État souverain, le PQ , qui a longtemps porté seul cette idée à l’Assemblée nationale, ne suscite plus aujourd’hui l’adhésion d’autrefois, reconnaît Lucien Bouchard.

Si le véhicule est usé, et que les gens n’en veulent plus, on en choisira un autre , dit-il – des propos similaires à ceux tenus mercredi, lors du dévoilement de la statue de Jacques Parizeau dans les jardins du Parlement.

« Ce qui est important, c’est le rêve qui l’animait. Ça ne meurt pas, un rêve. Et le rêve est toujours là. Pour le moment, il est un peu tamisé. Il est encore là, je pense, très fort. Mais de penser le traduire dans une réalité à travers les activités d’un parti, d’un référendum, on n’est pas là. » — Une citation de Lucien Bouchard, ex-premier ministre du Québec

À l’inverse, le chef de la CAQ et premier ministre actuel semble connecter davantage avec les Québécois, selon Lucien Bouchard, qui a lui-même recruté François Legault en 1998, le nommant ministre avant même qu’il ne soit élu député.

M. Legault est un réaliste , qui fait une bonne lecture [de] la situation politique , d’après M. Bouchard. Lui, il sait où on est. Il a une bonne lecture de la population actuellement et… on ne peut pas le lui reprocher! On ne peut pas lui reprocher que beaucoup de gens partagent son opinion, c’est la réalité.

Si la tendance se maintient , le chef caquiste se dirige tout droit vers une élection de maréchal , constate l’ancien premier ministre – une élection où François Legault raflera presque tous les sièges de l’Assemblée nationale. Mais est-ce qu’on peut lui reprocher? C'est ce que la population veut!

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Le Parti libéral va devoir se reconstituer », croit Lucien Bouchard. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Parti libéral doit se rebâtir « pour la démocratie québécoise »

Lucien Bouchard s’inquiète toutefois de l’absence de solution de rechange à moyen terme et souhaite même la remontée du Parti libéral, un grand parti qui a laissé un grand patrimoine aux Québécois .

Car l’ancienne formation, à laquelle René Lévesque a même déjà appartenu, n’est plus aujourd’hui que l’ombre d’elle-même, regrette-t-il.

Je suis un peu malheureux de voir ce qui arrive au Parti libéral, avoue l’ex-premier ministre. Ce n'est pas bon pour la démocratie québécoise. Ce n'est pas grave pour les élections qui vont venir, je pense. [...] Mais dans l'avenir, il faut que ce parti-là se reconstitue.

Selon M. Bouchard, les libéraux ont oublié leur raison d’être. Leur parti, explique-t-il, c’est une coalition de francophones nationalistes, mais fédéralistes, avec les anglophones et les communautés. C'est une coalition. Et ça prend un orfèvre pour gérer une coalition. Ils l'avaient avec Robert Bourassa, [et] ils l’auraient eu avec Mario Dumont.

« Les francophones québécois, même fédéralistes, sont nationalistes. Et il y a beaucoup de chefs du Parti libéral qui l'ont oublié, ça. » — Une citation de Lucien Bouchard, ex-premier ministre du Québec

Lui-même avait brièvement songé, dans la foulée de la publication du manifeste Pour un Québec lucide, en 2005, à revenir en politique active avec une nouvelle formation politique.

Le groupe qu’avait réuni Lucien Bouchard comprenait à la fois des personnalités fédéralistes et indépendantistes, un tour de force à l’époque. L’idée de créer un nouveau parti était dans l'air. Celui-ci aurait même pu balayer le Québec, selon certains sondages.

Je me souviens qu’à ce moment-là, j'avais eu des discussions – je pense que c’est Mario Dumont qui m'avait appelé – et on [l'avait] envisagé rapidement , raconte-t-il, affirmant du même souffle avoir beaucoup de respect pour l’ancien chef adéquiste, qu’il espère un jour voir revenir en politique.

Oui, on aurait pu le faire à l'époque, concède M. Bouchard. Mais c’est moi, c'est moi qui n'en avais pas vraiment le goût.

Avec le recul, l’ancien premier ministre considère que le projet aurait très bien pu ressembler à celui qui a mené à la création de la CAQ , en 2011. C’était essentiellement ce que Legault a fait , résume-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Je ne suis pas désespéré à l’idée que le Parti québécois ne va pas bien, confie Lucien Bouchard. Ça ne me désespère pas. Et entre nous, il ne mérite pas de très bien aller non plus. C’est pas fort, là. C’est du bon monde, et il y a là des gens pour qui j’ai beaucoup de respect, ils ont du mérite, mais disons qu’il y a quelque chose qui ne clique pas dans le débat politique. » Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour la suite, M. Bouchard n’ose pas se prononcer.

Qui connaît l'avenir? [...] Oui, il y a un projet souverainiste qui a animé toute une génération, qui nous a fait faire des choses très correctes, dans l'intégrité, dans l'honneur, dans le respect des individus, de la démocratie [...]. Mais l'idée? Le projet? C'est un rêve.

Un rêve qui demeure malgré tout une nécessité politique , selon l’ancien premier ministre péquiste.