Bras de fer entre le SCFP et le gouvernement du N.-B. sur la question des pensions

Le SCFP a déposé une plainte jeudi auprès de la surintendante aux pensions, Angela Mazerolle, contre le gouvernement provincial. Le SCFP accuse le gouvernement de ne prendre aucun moyen pour éponger le déficit du fonds de pension des employés des foyers de soins.

Un fonds de pension en péril

Selon le SCFP , le déficit s’accroît d’année en année. Il s’élèverait actuellement à 112 millions de dollars. La contribution au fonds de pension est de 8 %, payée à parts égales par la province et les employés.

Selon le syndicat, les évaluations des actionnaires indépendants indiquent que cette contribution devrait être portée à 11 %, pour assurer la viabilité du régime de pension, et pour éponger le déficit.

Au total, 8000 personnes sont touchées par ce régime de pension. La moitié sont des retraités, et l’autre moitié des travailleuses et des travailleurs des foyers de soins. Leurs prestations de retraite s’élèvent à 7500 $ par an.

Le gouvernement est responsable d’avoir mis en péril la sécurité de ces prestations de retraite là pour les travailleurs des foyers de soins , déplore Jason Saint-Onge, premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, affilié à au SCFP .

Jason Saint-Onge, premier vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, affilié à au SCFP, déplore le déficit de 112 millions de dollars dans le fonds de pension. Photo : Gracieuseté du SCFP

Le syndicat précise que les travailleuses et les travailleurs acceptent de verser davantage au régime de pension, mais Fredericton impose une fin de non-recevoir.

Le gouvernement a empêché les membres et les employeurs des foyers de soins de pouvoir verser les montants requis au régime de retraite, par conséquent, ce que ça veut dire, c’est qu’il n’y a pas assez d’argent dans le régime de pension pour donner aux travailleurs des foyers de soin , soutient Jason Saint-Onge.

La contribution au fonds de pension est gelée depuis 2010. En 2018, le gouvernement a initié des discussions sur la viabilité du fonds de pension. Mais depuis, aucune action n’a été entreprise pour rectifier la situation.

Fredericton veut un changement du plan de pension

L’actuel premier ministre, Blaine Higgs, a imposé un plan de pension à risques partagés à des milliers d’employés du secteur public lorsqu’il était ministre des Finances, sous David Alward.

Aujourd’hui, Blaine Higgs dit ne pas comprendre qu’un syndicat n’ait pas encore accepté sa façon de voir. Je suis juste vraiment désolé que ceci continue à être discuté, en particulier avec le SCFP , a-t-il lancé.

Le premier ministre Blaine Higgs voudrait que le SCFP accepte un plan de pension à risques partagés. Photo : CBC / Ed Hunter

Sur les obligations légales du gouvernement, en vertu du régime de pension à prestations déterminées, dont bénéficient les employés des foyers de soins, le premier ministre reste vague. Nous savons que nous avons une obligation de voir à ce que les retraités reçoivent leurs chèques, si nous devons aller plus loin que ça en ce moment, je pense que ça reste à voir , dit-il.

Mais le premier ministre assure que son gouvernement respectera la loi. Nous ne nous soustrairons pas aux obligations légales , assure-t-il.

L’opposition invite le gouvernement à respecter ses obligations

Le chef de l’opposition officielle, Roger Melanson, demande au gouvernement de respecter ses obligations légales. C’est la responsabilité de l’employeur de s’assurer que le régime de pension est financé afin d’être capable d’émettre les bénéfices aux bénéficiaires , dit-il.

« Je pense que les fonds de pension doivent être bien financés, il y a une obligation. » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord

Le gouvernement qui sous-finance des travailleurs, quelle surprise , ironise Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord, qui dénonce l’attitude du premier ministre dans le dossier des pensions. Il ne peut pas comprendre que personne d’autre ne penserait pas comme lui, et il pense qu’il a la solution magique à tout.

Le député vert de Kent Nord Kevin Arseneau déplore l'attitude du premier ministre Higgs dans le dossier des pensions. Photo : Radio-Canada

Selon le député Arseneau, le gouvernement devrait prendre les moyens pour éviter que la viabilité du fonds de pension ne soit menacée.

Je trouve ça complètement inacceptable qu’un employeur, peu importe que ce soit le gouvernement ou n’importe qui d’autre, ne rencontre pas ses obligations envers les travailleurs et les travailleuses, surtout dans les foyers de soins où déjà on peut parler d’un sous-financement chronique, on peut parler de conditions de travail qui sont difficiles , dit-il.