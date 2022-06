Face à l’Iran, Israël mène un exercice militaire de grande ampleur

L'armée israélienne a mené cette semaine un vaste exercice militaire impliquant des avions de combat au-dessus de la Méditerranée et des navires de guerre en mer Rouge, a-t-elle indiqué jeudi, disant se préparer à différents « scénarios » face à l'Iran, ennemi juré d'Israël.

L'armée israélienne devait tenir en mai 2021 un exercice fondé sur le scénario d'un conflit avec les Palestiniens qui s'étendrait à la frontière nord avec le Liban et la Syrie voire au-delà, mais il a été reporté à cause de la guerre de Gaza.

Après un an de retard, les militaires israéliens ont lancé l'exercice pour se préparer à des combats proches et lointains , avec notamment, mardi, un exercice mené par des dizaines d'avions de combat au-dessus de la mer Méditerranée qui ont effectué des vols longue distance , de ravitaillement et des frappes de cibles éloignées .

Selon la presse israélienne, l'exercice a simulé une attaque de grande ampleur contre l'Iran, notamment contre des sites nucléaires.

Interrogée jeudi par l' AFP , l'armée n'a pas commenté ces informations, mais elle a confirmé se préparer et s'entraîner continuellement pour plusieurs scénarios incluant des menaces de l'Iran .

Une partie de l'exercice a eu lieu au large de Chypre, ainsi que dans des zones résidentielles sur cette île de la Méditerranée orientale, a précisé jeudi le ministère chypriote de la Défense dans un communiqué, suscitant des critiques de l'opposition qui a qualifié ces manœuvres militaires de dangereuses .

L'implication de Chypre dans les plans militaires israéliens et l'utilisation de son sol pour un exercice dirigé contre des pays voisins […] posent des risques , a réagi le parti communiste Akel.

Le ministre chypriote des Affaires étrangères a toutefois affirmé que l'exercice conjoint avec Israël est basé sur des scénarios fictifs et ne vise aucun pays dans la région .

Mardi, après une visite à Chypre, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a parlé de liens stratégiques avec ce pays membre de l'Union européenne, affirmant qu'il s'agissait des plus grandes et vastes manœuvres menées par Israël depuis des années .

Toujours dans le cadre de ces manœuvres, l'armée israélienne a annoncé jeudi un exercice avec deux navires de guerre et un sous-marin en mer Rouge afin notamment d'atteindre une supériorité maritime et de maintenir une liberté d'action dans la région , sans plus d'explications.

Guerre de nucléaire

Le plan stratégique de l'armée israélienne pour 2022 désigne l'Iran comme première menace, non seulement en raison de son programme nucléaire, mais aussi du développement de ses capacités en matière de drones armés et de missiles.

Israël, considéré par les experts comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, perçoit comme une menace à sa sécurité le programme nucléaire de l'Iran, qu'il accuse de vouloir se doter de la bombe atomique, ce que Téhéran a toujours nié.

L'État hébreu s'oppose ainsi à une relance de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien – censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique en échange de la levée de sanctions asphyxiant son économie – dont les États-Unis s'étaient désengagés en 2018.

Israël craint que cet accord permette de regarnir les coffres de l'Iran qui pourrait ainsi accroître, selon des responsables israéliens, son aide à des alliés régionaux comme le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien, qui opèrent aux frontières directes d'Israël.

Dans ce contexte, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé jeudi soir en Israël et doit s'entretenir vendredi avec le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a indiqué une source officielle israélienne sans donner plus de précisions sur cette visite.