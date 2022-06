Des résultats Numeris records pour les émissions de radio d’ICI Mauricie–Centre-du-Québec

À l’automne dernier, l’émission animée par Marie-Claude Julien avait récolté 17,3 % des parts de marché. Avec ses 19 % obtenus lors des résultats printaniers, Toujours le matin surpasse donc son précédent record.

ICI Première arrive devant Énergie 102,3 et le 106,9 FM avec respectivement 12,7 % et 10,6 % des parts.

La stabilité pour En direct

De son côté, En direct, qui accompagne les auditeurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec entre 15 h et 18 h, obtient sa meilleure part d’écoute depuis sa mise en ondes avec 10,5 %.

L’émission avait récolté 10,3 % au printemps 2021 et 10,4 % l’automne dernier.

L'équipe de l'émission En direct composée de Barbara Leroux, Robert Aubin, Jean-Philippe Nadeau, Anne Boucher et Pascale Langlois (absente de la photo). Photo : Radio-Canada

Les derniers mois ont été très effervescents pour nos équipes et ces résultats exceptionnels confirment que tous les efforts investis ont porté fruits. On sent que la population recommence à vivre, à reprendre ses activités et à retrouver sa liberté. Nous sommes particulièrement fiers de constater que de plus en plus d’auditeurs sont au rendez-vous et qu’ICI Première réussit à combler un besoin grandissant d’avoir accès à une information locale de qualité, tout en proximité , a déclaré la directrice de Radio-Canada en Mauricie–Centre-du-Québec, Nancy Sabourin.

Ces deux émissions ont été lancées en août 2020 par Radio-Canada Mauricie–Centre-du-Québec.